Alejandra Vigo reclamó al Gobierno por los subsidios al transporte: “Milei repite el modelo de gestión que le da la espalda al interior del país”

La senadora nacional por Córdoba, Alejandra Vigo, integrante del bloque Provincias Unidas, presentó en el Senado un proyecto de comunicación para que el Poder Ejecutivo Nacional informe sobre la política de subsidios al transporte automotor de pasajeros y explique los criterios utilizados para distribuir las compensaciones destinadas al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La iniciativa cuestiona que el esquema nacional concentre recursos en el área metropolitana mientras las provincias y los municipios del interior deben afrontar el sostenimiento de sus propios sistemas de transporte. “El Gobierno nacional destina más recursos de todos los argentinos para congelar las tarifas del transporte sólo en el AMBA, mientras los municipios y las provincias deben afrontar el sostenimiento de sus sistemas de transporte”, afirmó la senadora. En ese sentido, sostuvo que la política de subsidios profundiza las desigualdades con el interior del país.

Vigo también cuestionó el criterio de distribución de los recursos y apuntó contra el Gobierno nacional: “El Presidente sólo quiere gobernar para una porción de la Argentina”, expresó. Luego agregó: “El federalismo exige una distribución justa y equitativa de los recursos, no un trato preferencial para Buenos Aires”.

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En esa línea, la legisladora recordó que en 2022 presentó el proyecto de ley 869/22, conocido como Boleto Federal, que proponía establecer un programa de distribución equitativa de los subsidios al transporte público de pasajeros en todo el país.

Además, comparó el costo del boleto urbano en Córdoba con el del Área Metropolitana de Buenos Aires y señaló: “Lo cierto es que en Córdoba un boleto urbano sale más del doble que uno en el AMBA. Milei declamó que vino a cambiar todo, pero repite el modelo de gestión que le da la espalda al interior del país”, cuestionó.

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El planteo de Vigo se conoció luego de la publicación de la Resolución 80/2026 de la Secretaría de Transporte, difundida este lunes 2 de noviembre en el Boletín Oficial. La normativa actualizó la estructura de costos y estableció las compensaciones tarifarias para las líneas de jurisdicción nacional del AMBA entre octubre de 2026 y enero de 2027.

La medida también autorizó el pago de $38.840 millones a las empresas en concepto de diferencias de recaudación correspondientes al período comprendido entre junio y septiembre de este año. A partir de esta decisión, la senadora busca que el Ejecutivo detalle los fundamentos de la política de subsidios y explique cómo se contempla la situación del transporte público en las provincias