Daniel Passerini: "Si hace falta, voy a ser candidato"

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini , sostuvo que “si hace falta” será candidato en las elecciones del próximo año.

"Si hace falta, voy a ser candidato" , anticipó el jefe capitalino, que no puede ir por la reelección en su cargo.

Diputados de Provincias Unidas: "No se puede invocar el equilibrio fiscal para negar respuestas al interior"

Elecciones 2027

“ Si soy necesario dentro de mi espacio político, si estoy convencido y mi espacio político me necesita, voy a ir al lugar donde tenga que ir ”, afirmó Passerini en el stream “Se Picó” de El Doce .

“Yo nunca me moví del lugar donde estoy en la política, siempre fui muy orgánico, siempre respeté las decisiones”, aclaró el intendente.

“ Sé que puedo aportar mucho y sé que seguramente mi aporte va a ser importante el año que viene para que Martín (Llaryora) siga siendo gobernador ”, aseguró en diálogo con Juan Manuel González y Yanina Soria.

Además señaló que “en este caso va a ser haciendo lo mejor de la gestión para que lleguemos a ese momento muy bien”. “Y además como presidente del Partido Justicialista para garantizar que la capital vuelva a ser el pilar del triunfo de Martín en la provincia”, remarcó.

Llaryora tensionó fuerte con Milei por los subsidios al transporte: "Les da la espalda a Córdoba y el interior"

Kicillof

El intendente de Córdoba dio precisiones sobre su reciente encuentro con el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

“ Tuvimos la oportunidad de charlar un rato y la verdad que me pareció una persona interesante, me pareció un buen gobernador ”, aseguró.

Por último, Passerini demostró que Kicillof “no tiene una mácula de corrupción” .