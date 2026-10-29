Alto acatamiento del paro de la UEPC por el femicidio de Nancy Godoy

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) cumple este jueves con un paro de 24 horas y una jornada de duelo por el femicidio de Nancy Godoy , la maestra rural asesinada en Corrientes.

De este modo el gremio docente cordobés se adhiere a la medida de fuerza convocada a nivel nacional por la CTERA . El acatamiento es alto en los establecimientos públicos, según precisaron fuentes gremiales, mientras que en las escuelas privadas es dispar.

“No tengo dudas de la responsabilidad de Tabella en ambos hechos”, afirmó la abogada de la familia de Daniela Villalba

Paro docente en Córdoba

El secretario general de la UEPC, Roberto Cristalli , confirmó que se confirma “realizar una jornada de duelo nacional con un paro en solidaridad con los docentes y la familia de la compañera fallecida en Corrientes”.

“Lamentablemente la asesinaron, la violaron en su lugar de trabajo porque la escuela funcionaba en la estancia”, agregó en declaraciones a Telefe Córdoba .

Por su parte, desde el gremio de SADOP afirmaron que: "El acatamiento es muy dispar, aunque hay colegios con mucha adhesión (en la ciudad de Córdoba muchos con el 100%) en las principales ciudades de la provincia. El cálculo del porcentaje está complejo por esa situación. Seguramente más cerca del mediodía podríamos tener un NRO más preciso.Creemos que un condicionante de la situación dispar fue que la definición de la medida fue muy sobre el final del día. Seguramente por la tarde se vea más la repercusión de la medida".

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Femicidio de Nancy Godoy

Además señaló que el paro es “sin actividades” y “sin asistencia a los lugares de trabajo” .

“Además con un sinnúmero de acciones que se van a desarrollar en todo el país, marchas, radios abiertas, expresiones públicas que van a complementar esta jornada de duelo que es visibilizar, a pocos días de que aquí en Córdoba tuvimos el encuentro nacional de mujeres”, precisó Cristalli.

“No podemos permitir como argentinos que ninguna mujer más sea asesinada, violada, maltratada, o desaparecida” , remarcó el sindicalista.