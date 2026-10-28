“No tengo dudas de la responsabilidad de Tabella en ambos hechos”, afirmó la abogada de la familia de Daniela Villalba

La investigación por el crimen de Daniela Villalba sumó un nuevo avance judicial luego de que la Fiscalía confirmara el cambio de calificación legal a femicidio. Así lo informó este miércoles la abogada querellante de la familia, Daniela Morales Leanza, quien además aseguró que existen pruebas que comprometen al principal sospechoso, Iván Tabella, tanto en este caso como en el homicidio de Tatiana, ocurrido en la provincia de Buenos Aires.

Femicidio de Daniela Villalba

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), la letrada confirmó que Tabella se negó a declarar durante la indagatoria realizada en Buenos Aires, donde actualmente permanece detenido por el crimen de Tatiana.

"No tengo dudas de la responsabilidad y de la participación de Tabella en ambos hechos por el mismo modus operandi y porque hay distintos elementos de prueba que lo colocan en esa situación como único sospechoso", sostuvo Morales Leanza.

Cambio de calificación

La abogada explicó que la modificación de la imputación era una posibilidad que la querella venía planteando desde el inicio de la investigación.

"Es muy común que las investigaciones comiencen con calificaciones más leves y que, a medida que se incorporan elementos objetivos, se amplíen. Nosotros entendíamos que ya existía un contexto de violencia de género y que correspondía hablar de femicidio", señaló.

Según indicó, la Fiscalía aguardaba algunos avances procesales debido a que el detenido debe responder por causas abiertas en dos jurisdicciones distintas.

Traslado a Córdoba

Leanza explicó que, tras la indagatoria realizada en Buenos Aires, se iniciará el trámite de extradición interprovincial para que Tabella sea trasladado a Córdoba y pueda ser imputado formalmente por el femicidio de Daniela Villalba.

Mientras tanto, aseguró que la investigación continúa con nuevas medidas probatorias. "Propuse una serie de allanamientos y secuestros de elementos que consideramos importantes. También se están esperando resultados de pericias de ADN".

La abogada agregó que el traslado permitirá además que se levante el secreto de sumario y las partes puedan acceder al contenido completo de la causa.

"Tenemos registros fílmicos que son clave y fundamentales. Estamos esperando resultados de ADN y habría otros elementos que ya lo vinculan claramente con el femicidio", afirmó.

"Estamos frente a un asesino serial"

La abogada aclaró que ella no relacionó al detenido con esa causa, aunque recordó que desde el momento en que se conoció el segundo homicidio sostuvo que podía tratarse de un asesino serial.

"Cuando tomamos conocimiento del femicidio de Tatiana dije que estábamos frente a un asesino serial o, en su defecto, un potencial asesino serial. Las recomendaciones del FBI hablan de dos o más hechos para hablar de serialidad", explicó.

No obstante, remarcó que desconoce el expediente por el crimen de Basaldúa y sostuvo que cualquier eventual vínculo deberá surgir de las pericias biológicas que puedan realizarse.

"Hasta que no la detengan, la verdad es que no tengo la tranquilidad que me fue arrebatada a mí y a toda mi familia", expresó.