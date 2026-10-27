Repercusiones de la victoria de Lula sobre los productores brasileños: “Lo que más preocupa es el impacto fiscal”

La situación económica de Brasil y las repercusiones de la victoria de Lula da Silva generan preocupación entre los productores agropecuarios, en un contexto de endeudamiento elevado y costos crecientes. En este contexto, este medio se comunicó con la especialista en finanzas del agro, Mónica Ortolani.

“El tema básicamente es porque el gran déficit fiscal que tiene Brasil y sobre todo también el alto nivel de endeudamiento, la deuda pública de Brasil es el 84% de su PBI”, señaló Mónica Ortolani.

Se estima un fuerte impacto fiscal sobre las empresas agropecuarias brasileñas

También destacó el impacto de las dificultades financieras sobre las empresas agropecuarias brasileñas: “Y si bien disminuyeron un poquito en el tercer trimestre, pero bueno, el productor brasileño también tiene su deuda, también es un sector que sabemos que se endeuda como también el productor argentino, y lo que más preocupa es el impacto fiscal que va a tener en ellos”.

A esto se suma el deterioro de la rentabilidad. “Hoy la relación soja-insumos, o lo que nosotros llamamos relación insumos-producto, es una de las más altas de la historia, entonces al productor agropecuario eso le preocupa porque tiene una menor rentabilidad”, advirtió Ortolani.

Pros y contras de la devaluación del real brasileño

Asimismo, mencionó que la depreciación de la moneda brasileña puede mejorar los ingresos de los exportadores de ese país, aunque también encarece los insumos importados: “En realidad, al productor, una devaluación, le mejora su competitividad y sus ingresos. ¿Por qué? Porque por cada real que exporte, recibe más reales, cada dólar que exporta recibe más reales”.

Sin embargo, la entrevistada aclaró que el efecto no es uniforme. “El tema es que también es muy dependiente de las importaciones de fertilizantes, por ejemplo. Entonces, un tipo de cambio, digamos, le va a afectar en sus costos esta devaluación”, expresó.

Por otro lado, afirmó que para Argentina uno de los sectores que podría sentir el impacto es el automotriz: “Argentina, el 67% del mercado automotriz, lo que exporta es a Brasil, con lo cual, si nuestras exportaciones le van a resultar más caras, porque el tipo de cambio le va a costar más reales importar desde nuestro país, esto puede llegar a estar afectando a nuestro sector automotriz”.