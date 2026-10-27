Lula cumplió 81 años y mostró que no afloja con el gimnasio

El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva cumple 81 años este martes, apenas dos días después de conseguir una victoria electoral frente a Flávio Bolsonaro y asegurarse otros cuatro años en el poder.

Sostenidas en el tiempo, los videos que su esposa, Rosângela da Silva, más conocida como Janja, comparte en las redes sociales vuelven a mostrar una faceta que el mandatario viene exponiendo desde hace meses. La de un hombre que arranca temprano, se sube a la cinta y levanta pesas antes de ponerse al frente del país.

A través de uno publicado el 14 de octubre, cuando Lula todavía tenía 80 años, Janja lo mostró haciendo sentadillas, además de otros movimientos para fortalecer las piernas. En la grabación, el presidente cuenta que se había levantado a las 5.30 y que había caminado y corrido durante 45 minutos en la cinta.

“La salud es vida. Cuanto más ejercicio hagas y más cuides tu alimentación, más salud vas a tener”, dice Lula.

​Lula y su esposa, Rosangela 'Janja' da Silva

Janja, por su parte, acompañó las imágenes con un chiste dirigida a quienes pudieran desconfiar de semejante despliegue físico: “Y no es un clon, ¿eh? Es él mismo”.

Una rutina que viene de antes de las elecciones

Las publicaciones de Janja comenzaron en marzo cuando abrió una transmisión en vivo para mostrar a Lula mientras entrenaba en el gimnasio. Según contó, el presidente ya estaba activo desde las seis de la mañana y había completado 45 minutos de cinta antes de comenzar con los ejercicios de musculación.

“Acá no hay PowerPoint, acá no hay inteligencia artificial, acá es esto, todos los días”, dijo Janja.

Después, en esa misma transmisión Lula hizo una broma sobre la longevidad: “Quien quiera vivir hasta los 120 años tiene que hacer lo que yo hago. Entrenar, entrenar y entrenar para ponerse fuerte”.

La insistencia en mostrar al presidente en movimiento viene de hace meses, ya que, a lo largo de la campaña, la edad de Lula volvió a instalarse como una de las preguntas que atravesaron la discusión sobre su futuro político.

Ahora, con 80 años, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) buscaba un cuarto mandato no consecutivo, una apuesta que lo obligaría a permanecer en el poder hasta los 85.

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Qué pasó con la salud de Lula en los últimos años

La rutina de ejercicios convive con una historia clínica marcada por episodios importantes, como el carcinoma basocelular, un tipo de cáncer de piel que le detectaron en el cuero cabelludo y le extirparon el 24 de abril de 2026.

A partir de esta intervención, el equipo médico decidió realizar un tratamiento complementario de radioterapia superficial preventiva. Lula comenzó las sesiones el 25 de mayo y tenía previsto completar 15 aplicaciones. El Hospital Sírio-Libanês informó entonces que el presidente podía "continuar con sus actividades habituales".

Hospital Sírio-Libanês, en Brasilia

De por sí, el carcinoma basocelular es el tipo más frecuente de cáncer de piel y suele estar asociado a la exposición solar. En el caso de Lula, la lesión fue detectada en una etapa temprana.

Lula da Silva fue operado el 24 de abril de 2026 por carcinoma basocelular

Antes de ese episodio, en 2024, el mandatario había sufrido una caída doméstica en la que se golpeó la cabeza. Días después, los médicos detectaron una hemorragia intracraneal y, en diciembre, debió ser operado de urgencia para drenar el hematoma. También se sometió a un procedimiento posterior para prevenir nuevas hemorragias.

En mayo de 2025, además, presentó un cuadro de vértigo que fue diagnosticado como laberintitis y lo llevó a reducir temporalmente parte de su agenda. En 2011 había recibido tratamiento por un cáncer de laringe, del que se recuperó. A lo largo de los años también pasó por intervenciones de cadera y cataratas.

MV