Ramiro Tosi sobre la suba del riesgo país: “Esto aleja las posibilidades del Gobierno de colocar deuda en el mercado internacional”

El economista y ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, analizó para Canal E los principales movimientos de la economía argentina y advirtió sobre los desafíos que enfrenta el Gobierno para conseguir financiamiento en los mercados internacionales.

En la última licitación de octubre, el Tesoro debía renovar vencimientos por $10,8 billones y terminó adjudicando $11,5 billones. Según Ramiro Tosi, “se quedó con unos 755 mil millones de pesos adicionales”.

El Gobierno logró extender los plazos para los pagos de deuda

Asimismo, destacó que el resultado permitió extender los plazos de parte de la deuda: “La buena noticia de ambos fue que, gracias al menú de seis instrumentos que incluyó, logró extender el plazo de vencimiento a casi el 40% a instrumentos que vencen el año 2028”.

Sin embargo, Tosi señaló una dificultad para conseguir financiamiento en dólares mediante el AO29. “Como ese título está rindiendo por arriba del 13% en dólares, no se puede emitir esas condiciones y por eso solamente se colocaron pesos”, explicó.

El riesgo país tuvo la suba más alta registrada durante el año



Otro de los indicadores que analizó fue el riesgo país, que llegó a los 741 puntos básicos. En este sentido, remarcó que durante el último mes registró un incremento cercano a los 130 puntos: “Se alcanzó el nivel más alto en un año, y esto obviamente también aleja las posibilidades del Gobierno de poder salir a colocar deuda en el mercado internacional de capitales”.

El entrevistado también vinculó la evolución del indicador con las perspectivas de la política monetaria estadounidense. “La FED va a decidir mantener una política de tasas más altas por más tiempo, y eso obviamente es una suerte de viento de frente para países que tienen mayor nivel de riesgo, como el de Argentina”, sostuvo.

En materia cambiaria, destacó el volumen de compras del Banco Central durante octubre. Según indicó, la autoridad monetaria acumuló adquisiciones por USD 1.300 millones, una cifra superior a la registrada durante julio y agosto en conjunto: “Ayer volvió a comprar 42 millones de dólares, y hoy seguramente también lo haga”.