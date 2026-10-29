Maximiliano Ferraro: “El Gobierno es una banda que se reparte los negocios del Estado”

El reciente sobreseimiento de Javier y Karina Milei en la causa que investiga la criptomoneda $LIBRA y el escándalo diplomático por el ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina abrieron un nuevo frente de conflicto institucional en el Congreso. En Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190) Maximiliano Ferraro detalló las pruebas omitidas por el juez y el fiscal de la causa e invitó a distintos funcionarios del gobierno a dar explicaciones sobre la asistencia oficial en la fuga de Flávio Bolsonaro.

Maximiliano Ferraro es un político que actualmente se desempeña como diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2019, habiendo renovado su banca en elecciones posteriores. Previamente fue legislador de la Ciudad de Buenos Aires entre 2011 y 2019, cumpliendo dos mandatos consecutivos en la Legislatura porteña. Ha sido históricamente uno de los dirigentes de mayor confianza de Elisa Carrió y mantiene un rol muy activo en el debate legislativo e institucional del país.

Maxi, ¿cómo estás? Un gusto recibirte acá en Modo Fontevecchia. El tema que más queríamos tocar con vos, del que sos uno de los mayores especialistas, es la causa $LIBRA. En estos días vimos un sobreseimiento del presidente Milei, su hermana Karina Milei y todo el resto de las personas que estaban acusadas. Había habido antes, si no me equivoco, un apartamiento de los querellantes, y parecería que todo se encamina a una circunstancia que le da, entre comillas, la derecha al Presidente de que no hizo nada que esté mal. Hubo un montón de reacciones y también bastantes informes periodísticos de que había habido movimientos desde el Ministerio de Justicia, con Mahiques, para garantizar algún tipo de resultado. Y ahora hablo desde mi perspectiva, habiéndolo analizado como periodista y trabajado el tema: para mí es muy sospechoso que acá no haya habido algo que está mal, porque evidentemente hubo algo que está mal. Quizás no se logra encontrarle la forma jurídica para que sea un delito, pero que hubo una estafa es indudable para mí. Entonces, quería escuchar un poquito tu opinión, dónde estamos y cómo sigue.

Buenos días y gracias por la invitación y la posibilidad de esta charla. Mirá, yo creo que estamos frente a una sentencia de Martínez de Giorgi que es obscena, pornográfica. ¿Por qué? Porque le han servido en bandeja a los hermanos Milei y al resto de los sospechados una clara salida de impunidad y encubrimiento. Y digo esto porque basta ver el accionar del fiscal Taiano, que es el que debía acusar, el que debía velar por el interés general de todos nosotros, investigar y hacer justicia, y es el que asume el rol de abogado defensor de los imputados y el que pide el sobreseimiento. Y esto, por supuesto, con una decisión previa, como bien marcabas, que era sacar del camino cualquier piedra que moleste en el zapato, que era la exclusión de los querellantes. ¿Para qué? Para no poder apelar la decisión que tomaron el viernes pasado, sin haber citado a una sola persona a prestar declaración indagatoria, tomando como válidas solamente las respuestas que dio la Oficina Anticorrupción —que depende del ministro de Justicia, Mahiques— o las respuestas de la propia Secretaría General de la Presidencia. Omitieron ya no el informe o las pruebas que le pudo haber aportado la comisión investigadora, sino pruebas que tenía el fiscal sobre el expediente, sobre la ruta del dinero, donde un informe de septiembre del 2025 le advertía al fiscal que una transferencia de Hayden Davis —el ciudadano norteamericano que era el promotor de $LIBRA— del 4 de febrero podía tratarse de pagos indirectos a funcionarios públicos, y cómo esas fechas de transferencias coinciden con la apertura de cajas de seguridad de Mauricio Novelli, este pseudoempresario marginal del mundo cripto que llegó al presidente de la Nación y que, por supuesto, lo conocía antes de que asuma la presidencia.

Y que le seguía pagando un sueldo.

Y que le seguía pagando un sueldo, y que le seguía facturando a la hermana y todo lo que conocemos. Coinciden con la apertura de cajas de seguridad, pero a su vez también coinciden con el momento en que la hermana de Novelli y la madre fueron a vaciar esas cajas de seguridad. El fiscal no se hizo ninguna pregunta de por qué el Presidente tenía ese contrato de más de 40 caracteres alfanuméricos que no tenía estado público. ¿Cómo puede omitir, si no hubo información privilegiada o tráfico de influencias, que 22 segundos antes de que el Presidente publicara el tuit con ese contrato que no tenía estado público, 74 billeteras en más de 80 operaciones se alzaban con 13 millones de dólares? No le pido que vea todo el peritaje de los teléfonos. Ahora, ¿por qué no se abocó al peritaje de los teléfonos del día 14 de febrero del 2025 antes de las 19.02, que es cuando publica el Presidente, o posterior, donde aparecen llamadas entrantes y salientes entre el presidente de la Nación, la secretaria general de la Presidencia y el exjefe de asesores, Reidel, con el comando de operaciones que habían montado en Dallas Hayden Davis, Novelli y todos los que estaban operando en ese hotel?

Sí, todo eso, que es complejo de seguir, para mí es evidente la maniobra. La pregunta de fondo entonces es: ¿hacer esa maniobra en un esquema donde el que lo promociona —aunque él dijo que no lo promocionó— es presidente de la Nación, está mal? O sea, si el Presidente hiciera una publicidad de una empresa de apuestas y lo facturara y todo, ¿está mal o está bien? Creo que esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta es si montar este tipo de pseudoestafas en un mercado marginal —estos fueron los dos argumentos más fuertes que esgrimió Milei, me parece, para defenderse—, donde la gente que opera lo hace con altísimo riesgo, es finalmente una estafa o es el modus operandi. Creo que esas son las dos grandes cuestiones, ¿no?

Está muy bien planteado. Y quiero arrancar diciéndote que lo que hizo el Presidente está mal y tiene que ver con la confusión permanente que tiene entre lo público y lo privado, en querer convencer a la sociedad y a cualquiera de nosotros de que puede ser un presidente disociado: que hay momentos en que tuitea como presidente de la Nación, que hay momentos en que tuitea como un simple ciudadano y que puede haber otros momentos que lo retrotraen a cuando era columnista en algunos medios de comunicación. Y a su vez está lo de la estafa, en donde no solamente es investigar ese posible delito, sino también el delito de posible tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho. El fiscal miró para otro lado con esto. ¿Y cómo podemos no creer que acá hubo devolución de favores? Vamos, si la mujer de Martínez de Giorgi fue ascendida a jueza federal en Hurlingham, en un juzgado que no tiene ni edificio para funcionar. ¿Cómo podemos creer que no hay una devolución de favores si, 48 horas después de ser confirmado en la Cámara Federal, el juez Bertuzzi firma la ratificación de que todos los querellantes queden excluidos de la causa? Es por eso que nosotros estamos evaluando seriamente la denuncia, como te decía, al fiscal y al juez. Y estamos ante horas clave, te diría: horas clave en la Cámara de Casación, que es la que tiene que decidir si los querellantes vuelven al expediente de investigación; y horas clave porque Martínez de Giorgi el viernes les sirve en bandeja esta sentencia de impunidad y se pide licencia. Hoy está el juez federal Daniel Rafecas a cargo de ese juzgado, subrogándolo, y es el que tiene que resolver o no las apelaciones que hicieron algunos de los querellantes a este fallo vergonzoso del viernes pasado.

¿En Casación quiénes están?

En Casación están Slokar, Yacobucci y... perdón, ahora no me sale el tercero.

No, no hay problema, te tomé prueba justo al aire, te pido disculpas por eso. Pero ¿tenés algún tipo de proyección o de expectativa de cómo pueden fallar, de que puedan volver a incluir a los querellantes?

Bueno, ojalá que estos jueces, estos magistrados, no convaliden un precedente peligrosísimo, que es el sobreseimiento de imputados y sospechados sin haberlos sentado a una declaración indagatoria y sin haber esperado el fiscal Taiano la propia ampliación de prueba que había pedido de organismos del Ministerio Público. Y si esto queda en este momento consagrado en impunidad y en encubrimiento, seguramente —y ustedes lo saben acá en el diario— esto pueda ser juzgado en algún otro momento, como sucedió con Skanska.

¿Y los próximos pasos, más allá de los fallos de la Justicia, desde tu posición política, cuáles podrían ser? Imaginate que la Justicia va totalmente en contra.

Bueno, por supuesto, recordemos: este señor, que es el fiscal Taiano, también es el que en su momento no se animó a apelar el sobreseimiento que un juez totalmente corrompido como Oyarbide había pedido para el matrimonio Kirchner por enriquecimiento ilícito. Este señor es el mismo que durante siete u ocho años no se animó a imputar a un solo alto funcionario por el asesinato de Nisman. Este señor es el mismo fiscal que en diciembre del 2023 archivó en un tratamiento exprés una causa por la denuncia de las SIRA, hecha por la Coalición Cívica y por el exdiputado nacional Juan Manuel López. Entonces, espero que algún sector de la Justicia, algún sector de Comodoro Py, tenga algo de decoro, tenga algo de dignidad y prestigie una institución que, como también pasa con el Parlamento y con los que hacemos política o tenemos responsabilidades políticas, hoy está muy deslegitimada en la sociedad; una sociedad que, por supuesto, está cansada y harta de que no se le solucionen los problemas concretos de la vida cotidiana, pero que a su vez ve que las instituciones miran para otro lado cuando verdaderamente tiene que haber justicia.

Claro. Varias encuestas que veo, frente a la caída de la inflación —que sigue siendo elevada, pero está mucho más baja que antes—, empiezan a mostrar un crecimiento de la corrupción como una preocupación de la sociedad, algo que se ha visto mucho en distintas tendencias. ¿Qué lectura hacés, como especialista en la investigación de la corrupción, del estado general de la corrupción en la gestión Milei? ¿Y cómo lo compararíamos con otros momentos de la Argentina?

Que casi nada ha cambiado.

O sea, estamos en los mismos niveles

Y hasta te diría que algunos nombres no cambiaron. Por supuesto, algunos nombres cambiaron y otros no, y estamos frente a una banda que se reparte los negocios del Estado, y eso tiene mucho que ver con cómo se van dando muchas leyes que va intentando sacar el Ejecutivo en el Congreso de la Nación. Por supuesto, uno avala y está totalmente de acuerdo en cómo ordenamos las cuentas fiscales, en que basta del despilfarro y de gastar más de la cuenta de lo que recibe el Estado nacional, y en que es importante bajar la inflación. Pero la verdad es que la baja de la inflación no puede estar solamente anclada en lo que se percibe como un crecimiento de la recesión, y en cómo eso está influyendo muy fuerte en el nivel de poder de compra o adquisitivo de muchísimas familias en la Argentina. Ahí es donde se observan los altos niveles de endeudamiento y la alta morosidad que está habiendo. Y no es que se endeudaron porque les pusieron una pistola en la cabeza o porque querían disfrutar del Mundial en un televisor mucho más grande del que podían tener en sus casas, sino que muchísimas familias se endeudaron nada más ni nada menos que para poder ir a comprar al supermercado o al almacén de su barrio.

Sí. Yo, en el caso $LIBRA, tengo la lectura de que Javier Milei realmente cree que no hizo nada mal. O sea, yo creo que él dice: "¿Por qué hice algo mal? El señor Trump hizo algo parecido, yo estoy facturando, y los que entraron, jódanse porque se metieron en un casino". Y creo que ahí está esa disociación de la que vos comentabas antes, de no entender la realidad. Y después, cuando veo el tipo de corrupción —porque para mí es corrupción lo de $LIBRA, o por lo menos parece que es—, veo la corrupción de Adorni y pienso que este es el chiquitaje de la corrupción, que muestra el tipo de personajes, y que seguramente hay otro nivel de otra envergadura que está sucediendo, que es el histórico, ¿no?

Obvio. Hay que estar atento a la Hidrovía, hay que estar atento al Belgrano Cargas, ver lo que está sucediendo en las nuevas concesiones viales y la disputa que hay entre sectores del Gobierno —que te diría que están divididos en dos o tres bandos— que se disputan esos negocios, y que muchas veces entran en tensión porque no se pueden poner de acuerdo sobre a quién beneficiar con el negocio y cómo ser parte ellos de ese negocio.

Claro. Y para ir cerrando, estuvimos hablando mucho del tema de Bolsonaro. ¿Qué medidas están tomando ustedes o qué tipo de información tienen? ¿Cómo están actuando frente a la salida de Bolsonaro por acá?

Yo creo que hay dos cosas muy concretas. Una: Quirno como canciller y Monteoliva como ministra de Seguridad tienen que ser interpelados en la Cámara de Diputados. Dos: el secretario de la SIDE tiene que ir a rendir explicaciones a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. ¿Por qué? Porque acá yo no voy a caer en el juego del Gobierno de discutir que el DNI, que el pasaporte italiano o la posible retención del pasaporte brasilero u oficial del excandidato a presidente de Brasil. Acá hay que poder plantear la gravedad de lo que sucedió. Primero, cómo ocultaron y mintieron para distraer durante todo el día lunes. Y después, que queda evidente el "ok" del presidente de la Nación para que esto sucediera, la complicidad y cómo distintos organismos del Estado prestaron colaboración para que esto sucediera: Migraciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Dicen que había servicios de inteligencia operando en Puerto Iguazú desde el día domingo para llevar adelante este operativo, y un monotributista asesor comandando y fiscalizando para que ese operativo funcionara. A ver, imaginate: si hacen esto, lo que pueden llegar a hacer con un Consejo de Seguridad y Defensa Nacional que está metido en esta nueva ley de supuesta defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, con amplias facultades para el propio presidente de la Nación. ¿Por qué esta asistencia operativa? ¿Por qué esta fiscalización y control por parte de este asesor monotributista, que además fue retenido por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, si todo estaba en regla y si todo cumplía lo que debe cumplir cualquier ciudadano argentino o cualquier otra persona que ingresa al país con respecto a Migraciones? ¿A qué se debió todo este operativo? ¿A qué se debió la distracción y la mentira encabezada por el vocero presidencial, Ravier y muchísimos otros funcionarios o miembros de La Libertad Avanza?

Sí, es un tema que estuvimos tocando toda la mañana, bastante complejo.

No, y aparte, perdoná: terminar de romper una relación diplomática y bilateral con nuestro socio estratégico, que es Brasil desde el punto de vista comercial, y poner en jaque al Mercosur después de haber entrado en vigencia el acuerdo con la Unión Europea. El Presidente puede tener todas las diferencias que quiera con Lula, y está en todo su derecho de plantarse desde otro lugar desde lo ideológico y desde lo político. Ahora, no está en su derecho de comprometer a toda la Argentina en tirar por la borda años y años de relación con Brasil, siendo nuestro principal socio comercial en la región.

Parecería ser un modus operandi de este Gobierno. Maxi, te agradezco mucho la visita y tu tiempo.

LP