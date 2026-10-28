Ponce criticó la escala de Bolsonaro en Argentina para ir a Estados Unidos: “Lo que yo pediría es que se terminen este tipo de caprichos”

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, analizó para Canal E que el viaje de Flávio Bolsonaro desde Argentina hacia Estados Unidos, tras ingresar por Misiones, abrió interrogantes sobre las consecuencias diplomáticas y económicas del episodio.

Miguel Ponce advirtió que el vínculo bilateral podría verse afectado y reclamó priorizar los intereses comerciales argentinos. “A quien sí le tengo que hacer reclamos es a la Argentina”, afirmó al analizar las posibles repercusiones del caso. Asimismo, sostuvo que el episodio puede tener consecuencias políticas y cuestionó la forma en que se produjo el traslado: “La verdad es que son muchos puntos oscuros”.

Las diferencias ideológicas entre Argentina y Brasil podrían impactar en el Mercosur

Además, señaló que el hecho podría dificultar el avance de iniciativas regionales: “Creo que el Mercosur en sí no es que tiene dificultades en estos momentos a partir de esta situación, pero objetivamente genera una parálisis de poder seguir avanzando”.

Uno de los principales puntos de preocupación para Ponce es la posibilidad de que las tensiones políticas repercutan en proyectos de integración energética. “Estamos hablando, ¿no es cierto?, de que el gasoducto a Brasil es el proyecto más importante y es el más expuesto a los vínculos políticos”, afirmó.

La necesidad de una buena relación bilateral para conseguir financiamiento

Según explicó, el principal obstáculo no sería técnico, sino financiero y político. La iniciativa requeriría unos 3.000 millones de dólares en infraestructura y dependería de financiamiento internacional: “Claro, para eso es muy difícil de conseguir fondos si no hay una buena relación entre los gobiernos, porque son los gobiernos los que se presentan a estos organismos internacionales pidiendo un financiamiento”.

El especialista en comercio exterior también criticó las diferencias ideológicas en el vínculo entre los gobiernos y pidió recuperar una estrategia diplomática orientada a los intereses económicos del país. “Lo que yo pediría es que se terminen este tipo de caprichos que aparentemente parecieran de un bebé”, expresó.

En ese sentido, recordó la importancia de Brasil como destino de las exportaciones industriales argentinas: “Nosotros tenemos arriba del 60% de las manufacturas de origen industrial, todo el sector manufacturero que tiene como principal destino Brasil”.

Por eso, insistió en la necesidad de revisar el enfoque diplomático: “Es imprescindible retomar una línea histórica que permita desideologizar nuestros vínculos diplomáticos para no seguir perjudicando, como lo decíamos recién, nuestros vínculos comerciales y económicos”.