Inundaciones en Entre Ríos: cuánto cuesta trasladar la hacienda y cuál es el impacto en la ganadería

El presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), Sergio Dalcol, pasó por Canal E y describió el avance del agua en las islas, detalló los gastos que afrontan los productores y advirtió sobre las consecuencias de las inundaciones en la oferta y los precios de la hacienda.

Sergio Dalcol detalló que en el norte de la provincia “ya prácticamente se ha sacado casi la totalidad de la hacienda”, mientras que en la zona de Victoria “el movimiento ha sido significativo”. Sobre el sur entrerriano, explicó que la situación avanza más lentamente porque los productores intentan postergar los traslados debido a sus elevados costos.

Los productores ganaderos están manejando la situación

“Pero de cualquier manera, para que no se produzca un efecto de cuello de botella, ya la gente está tomando las previsiones necesarias y está sacando la hacienda a buen riesgo”, afirmó.

Dalcol también advirtió sobre la rapidez con la que puede avanzar el agua. “Este incremento del agua se produce muy rápidamente y a veces no da tiempo a sacar lo que uno estaba esperando, quizá un término de 15, 20 días, se produce casi en 48 horas”, sostuvo.

Se decretó la emergencia hídrica

En cuanto a la respuesta institucional, destacó que el sector trabaja desde hace meses con autoridades provinciales, fuerzas de seguridad, Prefectura y SENASA. Además, señaló: “La semana pasada, ya a nivel provincial, se decretó la emergencia hídrica, con lo cual, esperamos que esto también en Nación se apruebe de una manera más o menos rápida”.

Uno de los principales problemas para los productores es el costo de sacar los animales de las islas y trasladarlos hacia campos ubicados en zonas firmes. En este sentido, el entrevistado precisó que, “un barco promedio que carga dos jaulas de novillos, de novillos de 400 kilos, está cobrando aproximadamente dos millones de pesos la hora”.

Asimismo, explicó que el gasto comienza incluso antes de que se inicie el traslado. “Entre que se carga, se traslada y qué sé yo, no pasan menos de, digamos, como un promedio muy bajo, tres horas”, señaló.