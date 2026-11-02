Fuerte crecimiento del cuentapropismo durante la gestión de Javier Milei: “Lo que tiene es una repercusión en el salario”

La caída del empleo registrado y el crecimiento de modalidades laborales más precarias modifican el mercado de trabajo argentino. Así lo planteó en Canal E el economista, Federico Glustein, quien advirtió sobre el avance del cuentapropismo, el peso de las aplicaciones y las consecuencias que esta tendencia puede tener sobre los ingresos y las jubilaciones.

“Desde la gestión de Milei, que comenzó en diciembre de 2023, hubo una pérdida significativa de más de 260.000 puestos formales de empleo registrado y un crecimiento en torno a los 410.000 puestos de trabajo, sean formales o informales”, sostuvo Federico Glustein al describir la evolución del empleo.

Fuerte crecimiento del cuentapropismo en Argentina

Asimismo, explicó que una parte de los trabajadores que se incorporan a estas nuevas modalidades desarrolla tareas mediante plataformas digitales. “Gran parte de ellos son el cuentapropismo”, señaló, y agregó que, “si bien es un sector de trabajo que está creciendo en el mundo, claramente lo que tiene es una repercusión en el salario”.

En ese sentido, Glustein describió dos segmentos dentro del trabajo de aplicaciones: “Uno tiene que ver con lo que es el segmento de trabajadores de aplicación, que están bajo el régimen de monotributo, que no están legalmente vinculados con las empresas, pero sí, por supuesto, tienen un esquema de trabajo identificado a través, sobre todo, de las cinco más grandes, en dos segmentos”.

Crece el pluriempleo entre los trabajadores



También advirtió que estas actividades no siempre constituyen la ocupación principal. “Hay mucha gente que trabaja entre 2 y 3 horas en la aplicación de bicicleta”, afirmó. Y precisó: “Hay trabajadores formales, informales y semiformales que tienen un segundo o un tercer trabajo bajo aplicación”.

La diferencia de ingresos es otro de los aspectos que destacó el entrevistado. “El salario promedio de un trabajo registrado es 1.300.000, mientras que el salario de un informal apenas supera los 700.000. Es una diferencia de por lo menos un 120%. Muy alta la diferencia”, explicó.

A partir de un relevamiento sobre trabajadores de reparto, detalló que los ingresos dependen de la cantidad de horas trabajadas y de los gastos que deben afrontar: “Y los que trabajan entre por lo menos 8 y 10 horas diarias tienen un salario neto, es decir, sacando la amortización de la bicicleta, el uso de internet y demás, en torno a 1.400.000 pesos”.