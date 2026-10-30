RDI: la reforma laboral de Milei no logró frenar la caída del empleo registrado y cerraron más de 32.000 empresas

A ocho meses de la aprobación de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, los datos del mercado de trabajo muestran resultados distintos de los objetivos anunciados. Durante su participación en Ronda de Investigación por +Perfil, el periodista Antonio Riccobene repasó las cifras de empleo, informalidad y actividad empresarial, y puso el foco en la falta de creación de puestos de trabajo registrados.

Según los datos del Sistema de Información de Aportes Previsionales (SIPA) presentados por el periodista, el empleo registrado cayó un 0,9% durante los primeros ocho meses desde la aprobación de la reforma. A ese indicador se suman una desocupación del 7,9% en el segundo trimestre, la pérdida de poder adquisitivo y el cierre de miles de empresas.

Desocupación y caída del empleo privado formal

Al presentar los indicadores, Riccobene señaló: “El dato central, el principal, es que según el SIPA, que es el Sistema de Información de Aportes Previsionales, cuenta que el trabajo en blanco cayó 0,9%”.

Sobre las expectativas que acompañaron la reforma, explicó: “O sea, esa idea que con la modernización laboral, flexibilizando las normas de contratación, las normas también de despido, se iba a poder contratar más gente. Bueno, eso por ahora, en estos ocho meses, queda desmentido”.

Otro de los indicadores analizados fue la desocupación, que llegó al 7,9% durante el segundo trimestre. Riccobene destacó que “la desocupación llegó al nivel más alto de la gestión de Milei con la ley de modernización laboral”.

En el sector privado formal, la situación tampoco muestra una recuperación. Al comparar estos datos con la evolución de la actividad económica, Riccobene planteó una contradicción: “Claramente la actividad que está creciendo no está generando puestos de trabajo, por lo menos no está pudiendo canalizar todos los puestos de trabajo que se están perdiendo, que tienen más que ver con sectores industriales”.

También se refirió al deterioro de los ingresos y del poder adquisitivo: “Desde noviembre de 2023, cae 40,8% el salario y el salario promedio registrado apenas lo supera por 0,8%”.

Cerraron más de 32.000 empresas desde el inicio de la gestión

El cierre de empresas es otro de los datos centrales del análisis. Riccobene vinculó esa tendencia con el modelo económico del Gobierno y advirtió que las actividades que crecen no logran compensar los puestos de trabajo perdidos. En ese contexto, remarcó: “Y uno piensa en el modelo económico que tiene Javier Milei, que son empresas del sector privado. No sólo eso, sino que está ya con los números que decíamos recién, demuestra que los sectores que están creciendo no generan puestos de trabajo, pero lo que es importante pensar es que desde la sanción de la ley de modernización laboral cerraron 7.853 empresas. Empresas que la mayoría son pymes”.

Además, el periodista agregó que, desde el inicio de la gestión de Milei, se registró una caída en la cantidad de empresas: “Y desde el inicio de la gestión, 32.290 empresas menos”.