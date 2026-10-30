Invitado por estudiantes, Milei vuelve a las aulas y dará una clase esta noche en la Di Tella

El presidente Javier Milei regresará este viernes a una universidad, un terreno en el que su gestión acumula cruces, reclamos y enfrentamientos por los fondos destinados a la educación superior. A las 19, brindará una clase magistral exclusivamente para los alumnos de la Universidad Torcuato Di Tella, ubicada en el barrio porteño de Núñez, y luego responderá las inquietudes de los presentes.

Su paso por el ámbito educativo ya incluye universidades de la Argentina, Estados Unidos, Israel, España y Hungría, donde desde diciembre de 2023 brindó clases, conferencias y discursos sobre economía, política y libertad.

Aparecen, entre ellas, instituciones como Florida International University, Stanford, la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Universidad Yeshiva y la Universidad de San Andrés. También hubo actos de reconocimiento académico, como los doctorados honoris causa que recibió en Budapest y en Israel, y exposiciones ante estudiantes secundarios.

Universidad Torcuato Di Tella, ubicada en el barrio porteño de Núñez, en la Ciudad de Buenos Aires | Crédito: Archivo

Centro de Estudiantes de la Universidad Torcuato Di Tella | Crédito: Archivo

Esta actividad académica se intercalará en una agenda federal que esta semana llevó al mandatario a Catamarca, donde participó de la inauguración de la expansión Fénix 1B y la nueva operación Sal de Vida, dos proyectos de Río Tinto destinados a ampliar la producción de carbonato de litio en el salar del Hombre Muerto.

Milei viajará a Neuquén para inaugurar un auditorio evangélico

El mandatario tiene previsto trasladarse este sábado 31 de octubre a Neuquén, donde participará de la inauguración del nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey. La ceremonia está convocada para las 19, en el edificio ubicado sobre la calle J. J. Lastra al 3100, frente a la terminal de ómnibus de la capital provincial.

Su congregación está encabezada por el pastor Hugo Márquez, padre de la senadora nacional de La Libertad Avanza, Nadia Márquez, una de las principales referentes del oficialismo en la provincia.

Iglesia evangélica Jesús es Rey, en la ciudad de Neuquén

El pastor Hugo Márquez, titular de la iglesia evangélica Jesús es Rey, en Neuquén

El nuevo edificio cuenta con unos 6.600 metros cuadrados y fue proyectado para albergar a aproximadamente 4.000 personas sentadas, aunque en una primera etapa estarán habilitadas unas 2.500 ubicaciones. Demandó alrededor de 15 años.

MV

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