Educación financiera: cómo evitar el FOMO y el miedo al invertir en mercados volátiles

La educadora financiera, Vanesa Plaza, explicó en Canal E cómo las emociones pueden llevar a tomar decisiones apresuradas en los mercados y advirtió sobre los riesgos de operar por temor a quedarse afuera.

Vanesa Plaza analizó cómo influyen el FOMO, el miedo a quedarse afuera de una oportunidad, y el miedo a las pérdidas al momento de operar, y explicó por qué es fundamental evitar las decisiones impulsivas. “Son dos emociones que a la hora de operar nos pueden encontrar y creemos que tenemos que operar o a veces sobreoperamos porque tenemos miedo de quedarnos afuera”, señaló al explicar el fenómeno del FOMO.

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Para ilustrar cómo estas emociones pueden afectar los resultados, tomó como ejemplo lo ocurrido recientemente en el mercado brasileño. Según relató, algunos inversores ingresaron a sus posiciones el viernes por temor a perderse una oportunidad y terminaron registrando fuertes pérdidas: “Tengo clientes con 25-30% abajo porque compraron el último día porque no querían perderse la jugada”.

Plaza recordó que las operaciones financieras siempre están sujetas a probabilidades y que incluso cuando las encuestas anticipan un resultado, existe la posibilidad de que el escenario esperado no se concrete. “Primera regla, no perder dinero, segunda regla, no olvidar la primera”, planteó.

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Frente a escenarios de volatilidad, remarcó que las decisiones deben responder a una estrategia previa y no a recomendaciones informales o impulsos del momento: “Comprar empresas no porque me lo dice un influencer, no porque el taxista me dice que compré un plan. Comprar empresas porque las analizamos, porque sabemos, porque le hicimos un análisis técnico, un análisis fundamental”.

La entrevistada también recomendó no operar inmediatamente después de una caída pronunciada. “Primero, no vender y no comprar ese mismo día”, expresó.

Luego, manifestó que una pérdida que genera malestar debe funcionar como una señal para revisar el nivel de exposición al riesgo: “Si me dolió, esta es la consigna, si hay gente acá que nos está escuchando y le dolió lo de Brasil, tiene que rever esa cartera”.