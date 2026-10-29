Los bonos argentinos suben en Wall Street, pero el riesgo país se mantiene cerca de los 750 puntos

Los mercados argentinos operan con señales mixtas este jueves 29 de octubre. Los bonos soberanos en dólares registran subas en Wall Street, aunque el riesgo país se mantiene en 749 puntos básicos, mientras los ADRs muestran resultados dispares. En la Bolsa porteña, las acciones líderes exhiben mayoría de avances, pero el índice Merval se mantiene prácticamente sin cambios.

El Tesoro adjudicó $11,56 billones y logró un rollover del 107% en la última licitación

En paralelo, los dólares financieros vuelven a subir en una jornada marcada por la cautela en los mercados internacionales, donde los principales índices de Wall Street operan en baja tras la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas de interés sin cambios.

Los bonos en dólares suben en Wall Street y el riesgo país se ubica en 749 puntos básicos. En lo que son los ADRs, estos operan mixtos. Los que más suben son: Telecom (+0,4%) y Transportadora de Gas del Sur (+0,4%). Los que más bajan, en tanto, son: YPF (-1,2%), y Edenor (-0,7%).

En cuanto a las acciones líderes que operan en la bolsa local, hay mayoría de avances, los centrales: Banco Macro (+2,1%), Supervielle (+1,6%), y Loma Negra (+1,3%). En esta jornada, el MSCI Merval opera sin cambios a 95.395 puntos.

En el mercado informal, el dólar blue opera a $1.565.

Cotización del tipo de cambio

El dólar oficial minorista cotiza a $1.510 para la compra y a $1.560 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.560,41 para la venta.

Este jueves, el tipo de cambio mayorista se ubica a $1.539 para la compra, cerca de su máxima cotización nominal. El avance del mayorista estuvo asociado a una demanda de cobertura más activa ante la proximidad del cierre de mes, junto con el desarme de posiciones que vencen este viernes.

A su vez, la distancia con el techo de la banda cambiaria, hoy a $1.949,91 también se sostiene cerca de su máximo histórico, al permanecer a 26,7%.

En el mercado informal, el dólar blue opera a $1.565. En cuanto a los tipos de cambios financieros, el MEP sube 0,3% y opera en $1.567,58, mientras que el CCL avanza en igual medida hasta los $1.661,05.

El Tesoro adjudicó $11,56 billones y logró un rollover del 107% en la última licitación

El Tesoro Nacional adjudicó $11,56 billones en la licitación de deuda de este miércoles 28 de octubre, luego de recibir ofertas por $15,79 billones. De esta manera, la Secretaría de Finanzas consiguió un rollover del 106,99% sobre los vencimientos del día, lo que implica que colocó un monto superior al que debía afrontar.

El resultado se dio en una operación que combinó instrumentos a tasa fija, bonos ajustados por inflación, títulos a tasa variable y deuda vinculada a la evolución del dólar. La estrategia oficial apunta a renovar los compromisos financieros y administrar las necesidades de financiamiento del Tesoro.

Según informó la Secretaría de Finanzas, se recibieron 4.789 ofertas entre los instrumentos denominados en pesos y en dólares. Del total adjudicado, $9,03 billones correspondieron a títulos en pesos, mientras que otros $2,53 billones se asignaron a instrumentos en dólares, cuyo valor efectivo se expresó en pesos al tipo de cambio de referencia del Banco Central.

Reserva Federal de Estados Unidos

Las bolsas del mundo

Los principales índices de Wall Street caen hasta 1% este jueves, mientras que los inversores esperan un dato clave sobre la inflación un día después de que la Reserva Federal (Fed) dejara los tipos de interés sin cambios.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,37%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 1,35%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,15% a la baja.

Los acciones europeas repuntaron el jueves mientras los operadores esperaban la próxima decisión del Banco Central Europeo (BCE). El Euro Stoxx sube 0,54%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 1,27% y el CAC francés acompaña con 1,11%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,38%.

El crudo Brent, de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina, cae 1% hasta US$ 110,50 el barril.

En Asia, el Hang Seng de Hong Kong cayó 0,59%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocede 0,82%. Mientras, el Kospi surcoreano corrigió 1,24% y el Nikkei 225 japonés aumentó 1%.

FN