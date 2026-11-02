A qué se debe la mejora de las compras de China en el mercado agropecuario estadounidense

La comercialización de granos en Argentina avanza con cautela, incluso después de que algunos cultivos alcanzaran valores atractivos durante los últimos meses. En este contexto, este medio se comunicó con el consultor del mercado de granos, Germán Iturriza.

Al analizar las compras chinas de productos agrícolas estadounidenses, Germán Iturriza sostuvo que existe un componente político detrás de las decisiones comerciales. “Los chinos están comprando soja norteamericana un poquito mejor que el año pasado, y en línea cumplir su compromiso de 25 millones de toneladas”, afirmó.

El detrás de las compras de China

Sin embargo, diferenció el comportamiento de la soja del resto de los productos agrícolas y advirtió que la relación entre ambos países no garantiza una demanda sostenida para todos los cultivos: “China comprando fuerzas sobre Estados Unidos es por necesidad”.

En ese escenario, Iturriza destacó la posición de Brasil como proveedor agrícola y consideró que China prioriza sus vínculos comerciales con ese país. “La primera opción de comprar a China en el mundo es Brasil, y la segunda será Estados Unidos”, señaló.

También explicó que la depreciación del real puede mejorar los ingresos de los productores brasileños medidos en moneda local, incentivando las ventas y aumentando la competencia internacional: “Entonces, hay que entender un poco también el valor de los commodities en Chicago, porque justamente si el real se deprecia, Estados Unidos tiene más competencia desde otro origen”.

Las ventas en trigo alcanzaron un volumen similar al año anterior



El entrevistado remarcó que el nivel de comercialización de los principales cultivos muestra diferencias, aunque consideró que todavía hay oportunidades que los productores no aprovecharon plenamente. En trigo, detalló que se vendieron alrededor de 5 millones de toneladas, un volumen similar al registrado en la misma semana del año anterior. “22% vendido en el trigo”, precisó.

Para el maíz de la campaña 2026/27, señaló que las ventas rondan los 8 millones de toneladas, frente a los 5 millones registrados un año antes. Aunque reconoció una mejora, advirtió que el volumen no resulta extraordinario considerando los precios que alcanzó el cereal: “Y tuvieron 207 para ejecutar y se ejecutó solamente 7,5 millones de toneladas y 4 a precio, poco, a mi gusto, poco, pero bueno, no está tan mal”.