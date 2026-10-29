El campo se prepara para una producción récord, pero los costos operativos aumentan hasta 45% y restan rentabilidad

La campaña agrícola 2026/27 avanza con proyecciones climáticas favorables por el fenómeno "El Niño", con una producción que podría alcanzar las 157,9 millones de toneladas, ubicándose 0,5% por encima de la cosecha pasada, según la Bolsa de Cereales Buenos Aires.

Sin embargo, un informe reciente de Coninagro enciende una luz de alerta sobre la rentabilidad del sector: "En septiembre de 2026, la pérdida de poder de compra de la soja y el maíz frente a los principales costos operativos respondió al mayor incremento de los costos en relación con los precios de los granos".

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En la comparación interanual, los dos cultivos registraron subas de sus precios disponibles: la soja aumentó un 19%, hasta US$ 371,1 por tonelada, mientras que el maíz subió un 9%, hasta US$ 196,6 por tonelada, indica el informe.

El impacto del combustible y el transporte

En cuanto a los costos de producción, el gasoil se ha convertido en el principal factor de presión. Según el relevamiento, su precio "aumentó un 58% interanual y se ubicó un 32% por encima del promedio de los últimos cinco años". Esta disparidad obliga a los productores a destinar muchos más kilos de grano para cubrir el mismo gasto:

- Soja: Se necesitaron 4,4 kg para adquirir un litro de combustible (+33% interanual).

- Maíz: El requerimiento ascendió a 8,4 kg por litro (+45% interanual).

Una dinámica similar se observa en el transporte y el empleo rural. El costo de un flete de 300 kilómetros demanda hoy 106 kg de soja o 200 kg de maíz, situándose por encima de los promedios históricos.

Poder de compra de soja y maíz

Insumos agrícolas: un alivio parcial

No todo el panorama es negativo. Coninagro destaca que algunos insumos mostraron comportamientos más favorables. El glifosato, por ejemplo, "permaneció un 32% por debajo de su promedio histórico", mientras que la relación de compra con fertilizantes como el fosfato monoamónico y la urea ha mejorado, lo que ofrece cierto respiro a la estructura de costos.

El informe pone de manifiesto una realidad compleja para el sector: mientras los precios internacionales y locales de los granos han mostrado una recuperación, esta no logra compensar la inflación en dólares de los costos internos. La mano de obra rural, por ejemplo, experimentó un aumento del 29% interanual, lo que exige a los productores destinar 2,2 toneladas de soja o 4,1 toneladas de maíz solo para cubrir estas obligaciones, evidenciando una presión que afecta con mayor severidad a los productores maiceros.





LM/ML