"Un siglo del papamóvil": el nuevo espectáculo del Vaticano que rinde homenaje al clásico transporte pontifical

Los papamóviles, vehículos emblemáticos que sirven para acercar al papa al pueblo, son las estrellas de un nuevo espectáculo en los Museos Vaticanos. "Un siglo del papamóvil" sigue la larga relación entre Mercedes-Benz, la empresa encargada de confeccionar los automóviles, y la Santa Sede.

El jefe de la Iglesia Católica utilizó vehículos cada vez más sofisticados para encontrarse con los fieles, ya sea en la Plaza de San Pedro o durante viajes papales alrededor del mundo. Abierta al público el jueves, la exposición se encuentra en un pabellón temporal dentro del Square Garden del Vaticano y presenta ocho modelos prestados de la colección.

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Al acceder a la feria, los visitantes entran por el Pabellón de Carruajes del museo, con los ornamentados carruajes tirados por caballos de papas y cardenales de años pasados, antes de que los fabricantes de automóviles globales comenzarán a cortejar al papa con sus vehículos.

“Un siglo del papamóvil”: Cómo es la nueva exhibición del Vaticano

La primera en exhibición, además de los papamóviles blancos actuales, es la Nurburg 460, una brillante limusina negra Pullman entregada al Papa Pío XI en 1930, cuyo lujoso exterior revela un lujoso asiento papal en el interior, cubierto de brocado de seda de frambuesa. Por último, está el imponente ML 500 fabricado para el Papa Benedicto XVI en 2012, con su sección trasera ampliada y cerrada que permite una visión óptima de él.

El primer papamóvil moderno apareció en 1980, con el Mercedes-Benz 230G para el Papa Juan Pablo II. Su parte trasera parecía un trono elevado cubierto por una cúpula transparente, adornada con pintura nácar y ribetes dorados.

Otros coches expuestos incluyen el Landaulet 300D de 1960 con su mullido asiento de mohair beige y ventanillas laterales desmontables para el Papa Juan XXIII y el lungo Landaulet de 1997 con su techo blando electrohidráulico para el Papa Juan Pablo II. Sin embargo, se omiten los diversos vehículos producidos por los competidores de Mercedes-Benz y regalados al papa, como Fiat, Renault, Volkswagen e incluso Ferrari.

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Sandro Barbagallo, jefe del departamento de colecciones históricas del museo, explicó durante una vista previa el miércoles que el papamóvil no debe considerarse solo un medio de transporte. "Este permite que la gente vea al papa, pero también que él pueda ver. Sirve para que la gente pueda saludarlo, pero también, sobre todo, para que el papa pueda, a lo largo de los caminos, saludar y al mismo tiempo bendecir", aclaró él.

Entre la seguridad y la elegancia: los cambios más importantes de los papamóviles

Los móviles papales han incluido cristales antibalas desde el intento de asesinato contra Juan Pablo II en 1981 en Roma. Pero a pesar de todos sus beneficios, los papamóviles a veces encuentran resistencia por parte de quienes fueron diseñados para transportar.

El Papa Francisco dijo famosamente a un periódico español en 2014 que no podía acercarse a la gente desde su papamóvil de "lata de sardinas" encerrado en cristales antibalas, diciendo que prefería estar más a la vista, a pesar de los riesgos para la seguridad. Para viajes cortos a través de Roma, solía optar por un simple Fiat blanco.

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En declaraciones a periodistas, el director ejecutivo de Mercedes-Benz Heritage, Marcus Breitschwendt, afirmó que los coches históricos del fabricante, incluidos los papamóviles, se exhiben en un museo muy protegido en Stuttgart. Además, hay una regla sumamente importante. "Está estrictamente prohibido que nadie, ni siquiera nuestro director general, ni ninguno de nosotros, se siente en el asiento del Papa", declaró Breitschwendt.

JSM/AFP