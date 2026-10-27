El papa León XIV traerá un mensaje de reconciliación a Argentina

El papa León XIV traerá un mensaje de reconciliación a la Argentina durante su visita del 8 al 11 de noviembre, según confirmó la secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina del Vaticano, la argentina Emilce Cuda. La funcionaria también remarcó que el Pontífice no debe ser ubicado en el lugar de un dirigente político opositor.

El Vaticano ratificó oficialmente este lunes la gira que León XIV realizará por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre, tras las evaluaciones médicas posteriores a la intervención quirúrgica a la que fue sometido el 13 de octubre. Durante la visita del Papa, habrá feriados nacionales el lunes 9, el martes 10 en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires.

Papa León XIV: cuándo comenzarán los cortes y cuáles serán las calles afectadas en la Ciudad de Buenos Aires

El mensaje de reconciliación de León XIV, sin fines políticos

Cuda, quien fue designada por el papa Francisco y trabajó junto al entonces cardenal Robert Prevost, explicó que la reconciliación constituye uno de los objetivos centrales de la misión de la Iglesia Católica. “El mensaje de León XIV, como habría sido el de Francisco, es el mensaje de un pontífice. Siempre es un mensaje de conciliación y reconciliación”, sostuvo la funcionaria para La Nación.

“El Papa no es un líder político, aunque quieran ponerlo en ese lugar”, afirmó, y señaló que, en un contexto de crisis de representación, existe una tendencia a identificar al Pontífice con sectores de la oposición. “Se intenta colocar al Papa en el lugar de quien representa a la oposición. Pero esa no es la figura de un pontífice”, advirtió Cuda.

La funcionaria aclaró que esa situación no se limita a la Argentina, sino que se manifiesta a nivel mundial, y remarcó que ni Francisco ni León XIV buscaron asumir un liderazgo político opositor. Por otro lado, al referirse a la recepción que tendrá el mensaje papal en el país, Cuda sostuvo que también dependerá de que la comunidad católica argentina “tenga la grandeza de escuchar ese mensaje y acompañe la construcción de un discurso nuevo”.

Visita del papa León XIV a Córdoba: horarios y lugares de sus actividades

Sin embargo, también explicó que esa tarea no implica renunciar a las posiciones políticas individuales, sino contribuir a la construcción de una sociedad basada en el diálogo y la solidaridad.

Por otra parte, Cuda señaló que León XIV llegará a una América Latina designado como “el continente con mayor desigualdad económica” y atravesado también por “desastres naturales” y transformaciones tecnológicas que están modificando las formas de organización social.

“Estamos frente a un salto tecnológico que no es solamente cuantitativo, sino cualitativo. Esa transformación pone en crisis las herramientas que hasta ahora resultaban eficaces para organizar la sociedad”, expresó y añadió que “es una situación global, no solamente latinoamericana”.

Visita del Papa en Argentina: León XIV realizará una misa multitudinaria en la Basílica de Luján

Pese a ese escenario, destacó que América Latina conserva una característica distintiva frente a otras regiones, su condición de “continente de paz”. La funcionaria consideró que los pueblos latinoamericanos tienen una capacidad de organización que todavía necesitan desarrollar y que puede constituir un aporte frente a los desafíos que atraviesa el mundo.

JSM/NA