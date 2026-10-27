Cortes y controles por la visita del Papa: quiénes podrán entrar al área blindada

Desde las 12 horas del sábado 7 de noviembre hasta la tarde del miércoles 11, habrá un perímetro de seguridad con controles policiales y restricción de seguridad por la visita del Papa León XIV en la Ciudad de Buenos Aires. Las zonas afectadas serán Avenida Libertador, Avenida Callao, Quintana, Juncal y Cerrito.

El Sumo Pontífice se alojará en la Nunciatura Apostólica, en la Avenida Alvear al 1600. A los alrededores solamente podrán ingresar frentistas, comerciantes y huéspedes de alojamiento.

Los requerimientos de seguridad del operativo están siendo coordinados por el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno Nacional. Los únicos puntos de ingreso y egreso del perímetro de seguridad estarán en Avenida Callado y Quintana, y en Libertad y Quintana.

Requisitos de ingreso

Para aquellos que quieran ingresar al perímetro deberán presentar DNI con domicilio que coincida con el lugar de acceso. En caso no validar el ingreso con DNI actualizado, es obligatorio mostrar una placa identificatoria del Gobierno de la Ciudad.

Se podrá retirar en la Sede Comunal 2 (Vicente López 2050), desde el lunes 2/11 al viernes 6/11 inclusive, en el horario 8 a 16. También en la mesa ubicada en Rodriguez Peña y Avenida Alvear, desde el lunes 2/11 al miércoles 4/11 inclusive, en el horario de 16 a 20.

Operativo en el perímetro de seguridad en la Nunciatura Apostólica

Para el retiro de la placa, se deberá presentar un servicio habilitado en el domicilio de ingreso (ABL, expensas, servicio de agua, luz, etc). En el caso de un comercio u oficina, se deberá presentar documentación respaldatoria que acredite la actividad como servicio, habilitación comercial o constancia de inscripción en ARCA.

Retiro de vehículos

Los vecinos deberán retirar sus vehículos estacionados en las calles dentro del perímetro antes del mediodía del 7 de noviembre. Aquellos que no sean retirados a tiempo van a ser trasladados por personal y grúas de Tránsito al predio de la Facultad de Derecho, sin costo.

Quienes retiren sus vehículos del perímetro podrán estacionarlo a 45° sobre Avenida Callao (mano derecha), entre Vicente López y Libertad; y Av. del Libertador (sentido hacia Retiro) entre Libertad y Av.Callao. Durante la vigencia de la zona de seguridad esta prohibido entrar o salir de las cocheras de los edificios.

Comercios, hoteles y servicios

En cuanto a los comercios, se recomienda anticipar el abastecimiento de mercadería, ya que esos días la circulación para servicios y proveedores será: sábado 7/11, todo el día; domingo 8, desde la mañana hasta la tarde; lunes 9, desde la mañana hasta el mediodía; martes 10, desde la mañana hasta el mediodía; y miércoles 11, desde el mediodía.

Los huéspedes de hoteles y otros alojamientos tendrán que presentar la reserva de hospedaje. En tanto a los servicios, se reubicarán contenedores de residuos y habrá cambios en el recorrido de algunas líneas de colectivos.