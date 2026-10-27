León XIV se reunirá con víctimas de abusos en la Iglesia durante su viaje a Sudamérica

El papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos por parte del clero y otros miembros de la Iglesia católica durante su viaje a América del Sur del próximo mes, informó el Vaticano este martes.

"Habrá reuniones con individuos que fueron víctimas de abusos por miembros del clero y de la Iglesia" durante la gira del sumo pontífice, que lo llevará a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, explicó el Vaticano en un comunicado.

"Estos encuentros reflejan el deseo del papa de expresar su cercanía con quienes han sufrido -y continúan sufriendo- a causa de esta violencia", agregó la fuente.

El Vaticano no especificó dónde ni con quién se celebrarán esas reuniones, en las que el papa estadounidense-peruano desea "trabajar con [las víctimas] para desarrollar caminos hacia la sanación (...) y garantizar que la Iglesia continúe siendo un espacio seguro y espiritualmente sano", explicó la Santa Sede.

En abril, el Vaticano anunció que preveía compensar a las víctimas de un movimiento católico radicado en Perú que fue disuelto el año pasado, tras unas revelaciones de abusos sexuales y psicológicos por parte de algunos de sus dirigentes.

El predecesor de León XIV, el papa Francisco, ordenó la clausura de ese grupo ultraconservador, el Sodalicio de Vida Cristiana (Sodalitium Christianae Vitae, SCV), una semana antes de morir, en 2025, al cabo de una investigación de siete años llevada a cabo en el Vaticano.

El mes pasado, durante una visita a Francia, el papa también se reunió con víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia y les prometió trabajar para evitar casos así.

Durante su mandato, el papa Francisco sacó adelante varias medidas para hacer frente a los abusos dentro de la Iglesia, que provocaron un escándalo de alcance mundial.

ds

