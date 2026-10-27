Feriados de noviembre por la visita del Papa: a quiénes abarca el día libre y cómo funcionarán los asuetos

Los feriados de noviembre de 2026 incluirán tres jornadas extraordinarias por la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de ese mes. El cronograma contempla un día de alcance nacional y otros dos que regirán exclusivamente en las jurisdicciones determinadas por el Gobierno.

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La medida fue formalizada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial el 28 de septiembre. La norma también declaró de interés nacional el viaje del pontífice y las actividades institucionales y de organización relacionadas con su estadía.

Cuándo serán los feriados por la visita del papa León XIV

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el territorio argentino. Será la única de las tres jornadas extraordinarias que tendrá aplicación en todas las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Feriado 11062026

El martes 10 de noviembre, el feriado regirá exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba. Por lo tanto, esa jornada no tendrá alcance nacional.

Por su parte, el miércoles 11 de noviembre será feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires. La fecha coincidirá con el último día previsto de la estadía del pontífice en el país.

Por qué el Gobierno dispuso estos feriados extraordinarios

Los fundamentos del decreto señalan que la visita requerirá operativos especiales de seguridad, logística y circulación ante la convocatoria prevista. El objetivo es facilitar esos despliegues y evitar su superposición con los movimientos laborales, educativos y comerciales de una jornada habitual.

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La norma también creó una unidad ejecutora especial temporaria, dependiente de la Jefatura de Gabinete, para coordinar la organización del viaje y la intervención de los organismos involucrados.

Quiénes tendrán un fin de semana largo de cuatro días

La combinación de las fechas permitirá un fin de semana largo de cuatro días en CABA y Córdoba para quienes habitualmente descansan los sábados y domingos. En esas jurisdicciones, la secuencia comprenderá el sábado 7, el domingo 8, el lunes 9 y el martes 10 de noviembre.

En la provincia de Buenos Aires, en cambio, los feriados del lunes 9 y el miércoles 11 quedarán separados por el martes 10. Por lo tanto, el esquema dispuesto para la visita papal no conforma allí un descanso continuo de cinco días.

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En las jurisdicciones restantes, el feriado nacional del lunes 9 se sumará al sábado 7 y al domingo 8 para quienes tengan ese régimen de descanso. Estas combinaciones surgen de la distribución territorial de las jornadas extraordinarias.

Feriados y asuetos: qué establece la medida

Aunque se utilice la palabra “asueto” para referirse a estas fechas, los artículos 2, 3 y 4 del decreto las establecen expresamente como feriados. La norma distingue entre el alcance nacional del lunes y la aplicación territorial limitada de las dos jornadas siguientes.

Esa precisión también evita confundir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires, el martes 10 corresponde a la primera y el miércoles 11, a la segunda.

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026

El calendario de feriados de noviembre de 2026 incluye el lunes 9, de alcance nacional por la visita del papa León XIV; el martes 10, exclusivamente en CABA y Córdoba; y el miércoles 11, únicamente en la provincia de Buenos Aires.

Más adelante, el lunes 23 de noviembre se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20. La fecha permitirá un fin de semana largo de tres días para quienes descansen el sábado 21 y el domingo 22.

En diciembre, el lunes 7 será día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 8 será feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María. Esta combinación permitirá un descanso de cuatro jornadas, desde el sábado 5, para quienes tengan libre el fin de semana y no trabajen el lunes.

Finalmente, el viernes 25 de diciembre será feriado inamovible por Navidad. Al coincidir con un viernes, dará lugar al último fin de semana largo del año para quienes no trabajen los sábados y domingos.