Santiago Caputo publicó mensajes enigmáticos durante la salida de Flávio Bolsonaro y cruzó a la prensa

El asesor presidencial Santiago Caputo publicó mensajes irónicos y críticas a la prensa mientras se desarrollaba la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil hacia Estados Unidos, en un operativo que habría contado con la colaboración del Gobierno argentino. Sus intervenciones en X coincidieron con versiones que le asignaban un papel central en la maniobra, aunque desde su entorno negaron su participación.

En menos de 24 horas, Caputo compartió una imagen enigmática, cuestionó la cobertura periodística y respaldó publicaciones que señalaban contradicciones en las noticias sobre el paradero del senador brasileño. También respondió a un mensaje del periodista de PERFIL Pablo Varela, quien escribió: “Se jacta de su manejo de la SIDE en una operación conjunta con EE.UU.”. La respuesta del asesor fue breve: “Es fascinante este quote”.

Santiago Caputo y la fuga de Bolsonaro: el festejo en las redes

El primer mensaje de Caputo sobre el caso llegó el martes a las 10.43, cuando todavía circulaban distintas versiones sobre el paradero de Bolsonaro. El asesor publicó una imagen de The Prestige (El gran truco), la película de Christopher Nolan estrenada en 2006, que gira en torno a la rivalidad entre dos ilusionistas.

La referencia llamó la atención porque uno de los trucos centrales del largometraje consiste en hacer desaparecer y reaparecer a una persona en otro lugar. Tras la confirmación de que Bolsonaro había cruzado la frontera hacia la Argentina, la imagen fue interpretada como una posible alusión al operativo.

La publicación también cobró relevancia por las versiones que señalaban a Caputo como uno de los articuladores de la maniobra. Aunque no ocupa formalmente un cargo en el gabinete, el asesor tiene influencia política sobre el área de inteligencia a través de su vínculo con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

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Las críticas de Caputo a la cobertura periodística

Horas después de compartir la imagen, el asesor apuntó contra los medios que informaban sobre la posible salida de Bolsonaro. A las 14.14 publicó: “Todos escribiendo rumores basados en rumores. Qué papelón los medios argentinos”.

El mensaje llegó después de que Migraciones informara que no tenía registrado el ingreso del senador brasileño a la Argentina. En paralelo, desde el Gobierno señalaban que Bolsonaro no había solicitado asilo en el país.

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Durante la madrugada del miércoles, Caputo volvió sobre el tema al citar una publicación del periodista Lucas Morando, que cuestionaba las versiones difundidas por medios argentinos y extranjeros. El asesor acompañó el mensaje con la frase “buen tweet”.

Minutos después, a la 1.24, publicó otra crítica a la prensa y calificó la cobertura del caso como uno de los mayores errores del periodismo mundial. Cuestionó que distintos medios hubieran informado que Bolsonaro ya estaba en Estados Unidos cuando, según esa reconstrucción, todavía se trasladaba hacia Puerto Iguazú.

Posteo Santiago Caputo

A las 2.01, Migraciones confirmó que el senador había ingresado a la Argentina con su esposa y sus dos hijas a las 22.50 del martes, por el puente internacional Tancredo Neves, en Misiones. Media hora después, la familia abordó un vuelo privado de Baires Fly con destino declarado a Guayaquil, Ecuador. El avión continuó luego hacia Miami.

Este miércoles, Caputo volvió a atacar a los medios. “No contentos con haber dicho infinitas idioteces ayer veo que se disponen a decir infinitas idioteces hoy”, escribió, sin aclarar las versiones que lo vinculaban con el operativo.

Posteo Santiago Caputo

El retuit que involucró a Milei y Trump

Otro de los mensajes que alimentó las especulaciones fue el retuit de una publicación de Joey Mannarino, quien se presenta como estratega y comentarista político vinculado con movimientos de derecha en Estados Unidos y Europa.

Mannarino atribuyó a Javier Milei y Donald Trump la coordinación para sacar a Bolsonaro de Brasil y destacó la intervención del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. La publicación presentó el traslado como una operación conjunta entre ambos gobiernos.

Al compartir ese mensaje, Caputo amplificó una interpretación que ubicaba al Presidente argentino en el centro de la maniobra. Sin embargo, el retuit no constituye una confirmación oficial de la participación de la Casa Rosada ni del papel específico del asesor.

Las versiones sobre la intervención de funcionarios argentinos se apoyan en la logística del traslado y en el vuelo privado que esperaba en Puerto Iguazú. El Gobierno todavía debe precisar qué organismos participaron y bajo qué fundamentos se realizaron los procedimientos.

La respuesta al periodista de PERFIL por su vínculo con la SIDE

En medio de las especulaciones, Caputo también respondió al periodista de PERFIL Pablo Varela, quien publicó: “Se jacta de su manejo de la SIDE en una operación conjunta con EE.UU.”.

“Es fascinante este quote”, contestó el asesor, en una respuesta que volvió a poner el foco en su relación con el sistema de inteligencia y en las versiones sobre su presunta intervención en el operativo.

Posteo Santiago Caputo

El intercambio se produjo mientras fuentes del oficialismo le atribuían un papel relevante en la salida de Bolsonaro, aunque personas de su entorno rechazaban esa versión. Hasta el momento, Caputo no brindó una explicación detallada sobre su eventual participación.

El contraste con el hermetismo del Gobierno

La exposición de Caputo en redes sociales contrastó con la falta de precisiones oficiales sobre el operativo. Mientras el asesor publicaba mensajes irónicos y cuestionaba a los medios, Migraciones primero informó que no tenía registros del ingreso de Bolsonaro y luego confirmó que el senador y su familia habían cruzado la frontera y abordado un vuelo privado.

La diferencia entre la comunicación pública de Caputo y el hermetismo oficial alimentó las preguntas sobre quiénes conocían el plan, cómo se organizó y qué responsabilidades asumió cada organismo.