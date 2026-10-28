Fuga de Flávio Bolsonaro: periodista de Misiones explicó el operativo en Puerto Iguazú y la ayuda del gobierno de Milei

En el marco de una operación rodeada de hermetismo y maniobras de distracción internacional, la reciente salida de Flávio Bolsonaro de Brasil con destino a Estados Unidos volvió a poner el foco en la caliente frontera del noreste argentino. En diálogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el periodista y director de Misiones Online, Marcelo Almada, brindó detalles exclusivos sobre cómo se montó la logística en el aeropuerto de Puerto Iguazú y afirmó con contundencia que un despliegue de tal magnitud no se habría podido concretar sin el apoyo y la venia operativa del Gobierno nacional argentino.

Marcelo Almada es un periodista y empresario de medios de la provincia de Misiones, reconocido por ser el fundador y director de Misiones Online el medio de comunicación digital pionero y uno de los más influyentes en la región del noreste argentino.

Hola Marcelo, ¿cómo estás? Te saludo acá, Agustino Fontevecchia. Somos amigos, también estuve en Misiones en la asamblea de ADEPA, así que nos conocemos bien. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás?

Todo bien, Agustino, qué gusto saludarte a vos y a toda la audiencia.

Bueno, el gusto es mío. Contanos qué información tenés sobre la salida de Flavio Bolsonaro.

Hasta ahora un poco todo lo que se sabe, pero conviene repasar cuatro o cinco cosas. Lo primero es que sí fue un operativo de muy altísimo nivel, básicamente para distraer al gobierno de Brasil, y sacarlo a Bolsonaro de su país, y llevarlo con rumbo a Estados Unidos. Para ello se montó todo un operativo que incluyó la salida de un avión de Buenos Aires Flight a Aeroparque antes de noche, llegó a Iguazú, y ahí se lo esperó a Bolsonaro. En ese momento se generó todo, durante 24 horas, un entramado de distracción que llevó a que los principales, incluso, medios del mundo aseguraran que ya estaban en Estados Unidos, porque iban dando pistas falsas, para que finalmente Bolsonaro ingresara oficialmente a la Argentina anoche a las 22:15, y luego ya partiera con rumbo a Guayaquil, tal como lo había anticipado en este caso Misiones Online, partiendo de Puerto Iguazú. Así que aquí hay dos o tres cosas para aportar, Agustino. Lo primero es recordar esto que ocurre. Puerto Iguazú es la principal frontera y paso fronterizo de la Argentina, por encima de Ezeiza. El lugar donde se mueven alrededor de 10 millones de personas por año es Puerto Iguazú y Foz de Iguazú. El segundo es Posadas y Encarnación, y recién en tercer lugar aparece Ezeiza. Entonces, me parece que es muy importante que la gente entienda la dimensión de lo que es el movimiento en esta frontera. El segundo punto es que para entrar y salir de Brasil hasta 30 kilómetros no necesitás hacer trámites. Los que estamos en Misiones cruzamos a Foz de Iguazú y salimos de Foz de Iguazú apenas saludando, digamos, ¿no? Porque es una política de frontera que tiene Brasil, el tránsito vecinal fronterizo. Lo que sí hay que hacer es el trámite para ingresar a la aduana argentina y a Migraciones Argentinas, y para salir.

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Entonces, que salga una combi que lleve varias personas de Brasil es absolutamente normal y que nadie los controle. Que ingrese a la Argentina, ahí sí hay un control. Y ahí está la duda: si realmente ingresó oficialmente a las 22 por Migraciones saliendo como pancho por su casa desde Foz de Iguazú, o si ya estaba en Puerto Iguazú, es una duda que tenemos en el medio de todo este operativo de distracción. Pero lo cierto es que llegó, sí, al aeropuerto de Puerto Iguazú y salió con rumbo a Guayaquil en el mismo avión que lo estaba esperando y que habíamos anunciado. Para esto, vuelvo a decir, se montó un operativo de distracción de primerísimo nivel mundial, hasta el punto de que hasta el New York Times y todos estaban comentando las cosas como iban para un lado o para el otro, y resultó que no era así, pero porque alguien daba información falsa.

Marcelo ¿Cuántas horas permaneció entonces Bolsonaro ahí en el aeropuerto? ¿Y sabemos dónde estaba?

Mirá, oficialmente lo que dice el comunicado de Migraciones es que no permaneció nada, que ingresó a la Argentina a las 22:15 y a las 23 ya estaba despegando. O sea que lo que oficialmente dicen es que no hubo mucha permanencia de él en Puerto Iguazú. Tenemos muchas dudas respecto de eso, pero tampoco tenemos pruebas. Lo concreto es que sí, que entró. Hay un sobrino de Bolsonaro viviendo en la zona de Foz de Iguazú, tiene una gran relación con gente de Puerto Iguazú, con lo cual hay todo un entramado de cruces cada día que es muy difícil de probar.

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Y ahí la frontera está bajo la gestión total del gobierno nacional.

Absolutamente. Esto es aduana nacional, migraciones nacional, gendarmería nacional.

¿Y hay rumores de ciertos personajes del gobierno nacional que podrían haber estado ahí? ¿Tienen algún tipo de información sobre eso?

No, la misma que se publicó, que Santi Caputo estuvo acá. Mirá, nosotros hay certezas y hay dudas. Certezas: esto no se puede hacer sin apoyo del gobierno argentino, tiene que quedar muy claro. No ingresa Bolsonaro caminando, saludando como un buen vecino, haciendo la cola en migraciones; ingresa —haya ingresado como haya ingresado— porque alguien le ayuda a ingresar y a que pase desapercibido. Los únicos vehículos de patente brasileña entraron custodiados. O sea, hubo una custodia, hubo una seguridad. Hubo todo un elemento para distraer a Brasil, y eso fue aportado por el Estado argentino. No hay ninguna posibilidad de que no hayan habido, por lo menos, agentes de la SIDE trabajando en esto; si no, Bolsonaro no hubiera podido hacer todo lo que hizo.

Además, imagino que ellos tienen que tener una presencia sustancial en la zona por lo que quiere decir el paso fronterizo, por lo que es el contrabando, por lo que es el narcotráfico. Pero entonces, ¿esta información de Santiago Caputo, ustedes tienen algo sobre eso?

No, la misma versión que todos. Por eso te digo, la certeza es que el Estado argentino estuvo acá apoyando. Si personalmente estuvo acá, acá hay versiones; por lo menos nosotros no lo vimos, no lo sabemos, no sé si lo vamos a saber, a menos que él aparezca y lo blanquee. Alguien dice que lo vio, podría ser o podría ser que no, pero que alguien desde el gobierno argentino estuvo aportando fuertemente para que este operativo se concrete, eso no es una duda. Imaginate que un avión no despega si no tiene por lo menos dos cosas: el plan de vuelo, que se lo autoriza la ANAC —se lo presenta a la ANAC—, y la lista de pasajeros. Si no, ni siquiera despega el avión. Y eso se lo suministran acá las autoridades, así que absolutamente las autoridades del gobierno argentino tenían en detalle el operativo que se hizo, que insisto, tendrán su justificativo, pero es un operativo en el que participó el Estado argentino para sacar a Bolsonaro de Brasil y ayudarlo.

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Claro. Y te cierro para preguntarte, porque obviamente con la proximidad entre los países hay mucha gente de Brasil que está ahí en la zona. Entiendo que el sur de Brasil siempre fue más bolsonarista, porque también hay más campos. ¿Qué lectura hicieron ustedes ahí localmente de las elecciones de Brasil?

No, bueno, que Lula logró realmente dar vuelta el resultado en el balotaje, apelando a lo que mejor sabe hacer en este sentido: de recordar a la gente más humilde de su origen. Y hay un cambio en la economía de Brasil respecto de hace algunos años, claramente. Acá tenemos miles de misioneros que cruzan a Brasil a trabajar, con lo cual hay mucho lulismo en ese sentido, porque la gente acá cruza a Foz do Iguazú a trabajar todos los días, cruza a Capanema, cruza a Rosario do Sul, cruza en la frontera; el misionero estira el mango trabajando del otro lado, y en ese sentido su economía está mejor que la nuestra. Ahora, el sur de Brasiles normalmente mucho más duro que el norte para con el gobierno de Lula, mucho más bolsonarista. Sin embargo, el sur ha estado muy golpeado también por el tema de las inundaciones el año pasado; este año es el lugar donde más impacta, el sur del continente del Niño —se calienta el agua en el Pacífico, ahí frente a Perú, pero cruza el continente y cae acá, en Misiones y en el sur de Brasil—, y todo eso ha influido también mucho en el ánimo de la gente a la hora de votar.

Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por la información. Si surge algún tema nuevo estaremos nuevamente en contacto, y te mando un gran abrazo.

Abrazo, Agustino, gracias.

MEG