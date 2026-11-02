Malvinas: el Reino Unido designó un juez ad hoc en la causa por la explotación petrolera de Sea Lion

El jurista británico Vaughan Lowe, catedrático emérito de Derecho Internacional Público de la Universidad de Oxford, fue designado como juez ad hoc por el Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en el proceso iniciado por la Argentina por la explotación de hidrocarburos al norte de las islas Malvinas. Según informó el tribunal en un comunicado, Lowe prestará juramento el lunes 9 de noviembre y la sesión pública comenzará a las 10.

Durante la audiencia prevista para la semana próxima, el tribunal deberá evaluar el pedido argentino de adoptar medidas provisionales para frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion, cuya extracción está prevista para los primeros meses de 2027. Una primera definición sobre la solicitud podría conocerse antes de Navidad.

La Argentina presentó el 13 de octubre un pedido de cuatro medidas provisionales. Entre ellas, solicitó que el Reino Unido impida la explotación del yacimiento y se abstenga de otorgar nuevos permisos vinculados con la actividad hidrocarburífera. La presentación estuvo a cargo de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería, encabezada por Mario Oyarzábal.

Además de pedir la suspensión de la explotación petrolera, el Gobierno argentino reclamó que las empresas involucradas no utilicen la información obtenida durante la etapa de exploración, que se proteja y preserve el medio marino y que se impida al Reino Unido adoptar medidas que puedan agravar la controversia.

Trump cerró la campaña con un acto en Washington y advirtió que vetará todo si pierde el Congreso

El argumento central de Buenos Aires es que existe una disputa de soberanía sobre las islas Malvinas y que, mientras permanezca vigente, no corresponde avanzar unilateralmente sobre la explotación de sus recursos naturales. En ese marco, la Argentina cuestiona las actividades impulsadas por las empresas que operan en el área.

La postura del Reino Unido y el avance de Sea Lion

Por su parte, el Reino Unido anunció que participará del procedimiento, aunque adelantó que impugnará cualquier intento de utilizarlo para dirimir la cuestión de soberanía. Londres sostendrá que el proyecto Sea Lion cumple con los requisitos del marco jurídico vigente y defenderá la explotación de los recursos naturales en nombre del principio de "autodeterminación de la población" implantada en las islas.

Las sesiones serán públicas y se transmitirán en directo a través del sitio web del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. En paralelo, el consorcio británico Rockhopper difundió imágenes que muestran los avances en la construcción de instalaciones de almacenamiento de materiales en Puerto Argentino, en el marco de los preparativos para el desarrollo del proyecto.

Uno de los puntos centrales de la discusión será determinar si el Tribunal tiene jurisdicción para intervenir en el conflicto. Londres buscará evitar que el procedimiento sea utilizado como una instancia para discutir la soberanía de las islas, mientras que la Argentina intentará sostener que la controversia territorial impide avanzar unilateralmente con la explotación de los recursos naturales.

LMM/ML