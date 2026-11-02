Trump cerró la campaña con un acto en Washington y advirtió que vetará todo si pierde el Congreso

La campaña para las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos entró en las últimas horas con una serie de mítines en distintos puntos del país. Donald Trump eligió el estanque reflectante de Washington, frente al monumento a Abraham Lincoln, para encabezar su último acto proselitista y convocar a los republicanos a defender sus mayorías en el Congreso. Del otro lado, los demócratas concentraron sus esfuerzos en estados clave, con candidatos que buscan disputarles bancas incluso en territorios tradicionalmente conservadores.

La elección del escenario no pasó inadvertida. El estanque reflectante, uno de los espacios históricos de la capital estadounidense, quedó en el centro de las críticas después de una remodelación de aproximadamente 15 millones de dólares que terminó con el revestimiento deteriorado y el agua verdosa por la presencia de algas. Trump atribuyó los problemas al vandalismo, aunque los fiscales federales señalaron fallas en los trabajos.

El lugar también tiene una fuerte carga simbólica: desde las escalinatas del monumento a Lincoln, Martin Luther King pronunció en 1963 su histórico discurso I Have a Dream. Trump aseguró que eligió el sitio para mostrar "lo hermoso que es".

En su último mensaje, el mandatario buscó contrastar la agenda republicana de "Estados Unidos primero" con lo que definió como la orientación radical de los demócratas. En un acto en Iowa, el domingo, había acusado a la oposición de ser "extremista y peligrosa" y sostuvo que, si recupera el poder legislativo, buscará aumentar los impuestos y favorecer el ingreso de migrantes.

También anticipó cómo respondería ante una eventual derrota. "Si no ganamos, vetaré todo", afirmó en una entrevista difundida este lunes por el podcast Pod Force One, del New York Post. "Vetaré, vetaré. Y después probablemente lleguemos a algunos acuerdos", agregó. También anticipó cómo respondería ante una eventual derrota., afirmó en una entrevista difundida este lunes por el podcast Pod Force One, del New York Post. "Vetaré, vetaré. Y después probablemente lleguemos a algunos acuerdos", agregó.

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Los últimos mítines en los estados clave

Mientras Trump concentraba la atención en Washington, los demócratas preparaban sus últimos actos de campaña en estados donde buscan arrebatarles bancas a los republicanos. Entre ellos se destacaron Texas, con James Talarico, y Kansas, con Adam Hamilton, dos candidatos que intentan conseguir victorias que modificarían el mapa político del Senado.

Kansas no elige un senador demócrata desde hace casi un siglo, mientras que Texas se convirtió en uno de los territorios observados con mayor atención durante esta campaña. Los republicanos, por su parte, desplegaron una estrategia de confrontación, con acusaciones contra candidatos opositores a los que vincularon con posiciones comunistas o radicales.

La interna demócrata también dejó algunas tensiones. En Michigan, la congresista Haley Stevens respaldó el domingo al republicano Mike Rogers, rival del candidato demócrata Abdul El-Sayed, después de haber perdido frente a él las primarias de agosto. El episodio expuso las divisiones entre el sector progresista y el establishment partidario.

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Qué está en juego en el Congreso

Los estadounidenses renovarán los 435 integrantes de la Cámara de Representantes y 35 de las 100 bancas del Senado. También elegirán gobernadores en 36 estados.

La Cámara baja aparece como uno de los principales objetivos de la oposición. Si recupera el control, el Partido Demócrata podrá intervenir en las decisiones sobre el presupuesto federal y controlar comisiones legislativas con capacidad para investigar al gobierno, las denuncias de corrupción y los archivos vinculados al caso Jeffrey Epstein.

En el Senado, la disputa es más ajustada. Los demócratas necesitan ganar cuatro bancas netas para alcanzar la mayoría y deberán competir en estados que Trump ganó por amplios márgenes en las elecciones presidenciales de 2024. Según la última proyección de Decision Desk HQ, difundida antes de los comicios, los demócratas obtendrían 52 escaños frente a 48 republicanos.

La última encuesta de The New York Times y Siena College, publicada el domingo, mostró ventajas demócratas en las siete contiendas senatoriales más competitivas, aunque cinco de ellas se encontraban dentro del margen de error.

La participación anticipada también alcanzó niveles récord: alrededor de 54 millones de estadounidenses ya habían emitido su voto antes de la jornada electoral.

Inflación, guerra y gasto electoral

La campaña estuvo atravesada por el impacto de la inflación y la guerra contra Irán, dos asuntos que condicionan la evaluación de la gestión republicana. Una derrota en cualquiera de las cámaras limitaría la capacidad de Trump para avanzar con su agenda y podría abrir una etapa de investigaciones legislativas sobre su administración.

El presidente ya había advertido en enero que una derrota republicana podría derivar en un nuevo intento de destitución en su contra. Ahora, con el control del Congreso en disputa, anticipó que utilizará el poder de veto para frenar las iniciativas de la oposición.

La campaña también estuvo marcada por el volumen de recursos destinados a publicidad, que rondó los 11.000 millones de dólares. Entre los principales aportantes republicanos se destacó Elon Musk, aliado del presidente y exresponsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), quien destinó cerca de 500 millones de dólares a favorecer a candidatos del partido.