Así es el lujoso avión privado que llevó a Flávio Bolsonaro a Estados Unidos con camas y catering gourmet.

El interior del avión privado en el que Flávio Bolsonaro llegó a Estados Unidos está lejos de parecerse al de un vuelo comercial. Asientos amplios y tapizados, espacios para descansar, catering a pedido y comodidades pensadas para viajes de larga distancia forman parte del equipamiento del Gulfstream G400 que trasladó al senador brasileño, a su esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro , y sus dos hijas desde Puerto Iguazú hasta Miami.

Se trata de una aeronave identificada con la matrícula argentina LV-JQW, que pertenece a Baires Fly SA , una empresa de aviación privada propiedad formalmente del empresario Luis Grande , que opera vuelos chárter, es decir, viajes contratados para un grupo específico de pasajeros y no sujetos a los itinerarios regulares de un avión comercial.

A su vez, según reveló elDiarioAR , la cartera de clientes de los aviones incluyó a Javier Milei, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Susana Giménez, entre otras figuras.

En la descripción publicada por Baires Fly en su sitio web, dice que el Gulfstream G400 tiene capacidad para 13 pasajeros y cuenta con asientos que pueden transformarse en camas para seis personas .

Tiene una velocidad máxima declarada de 935 kilómetros por hora y un alcance de 7.040 kilómetros. Esa autonomía ayuda a entender la planificación de la ruta, ya que el avión partió desde Puerto Iguazú, hizo una escala técnica en Guayaquil para cargar combustible y después continuó hacia Florida.

El equipamiento interior incluye una zona de servicio de cocina , conocida en la aviación como cocina, con cafetera, horno de convección y compartimentos para hielo. A eso se suman un baño con sistema de vacío , tomas de corriente de 110 voltios y distintos elementos destinados a hacer más cómodo el viaje.

Su propuesta de servicio, naturalmente, apunta a una experiencia personalizada. El avión ofrece catering con comida gourmet, snacks, bebidas y gaseosas , además de mantas , almohadas de algodón , iPads , diarios y revistas especializadas. La compañía señala que dispone de atención personalizada las 24 horas y de un auxiliar de vuelo. .

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De Puerto Iguazú a Miami, con escala en Ecuador

La ruta del vuelo también generó dudas. El Gulfstream G400 había llegado a Puerto Iguazú desde el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires durante la noche del lunes 26 de octubre. La aeronave permaneció en el aeropuerto misionero.

Aunque durante el martes circularon versiones sobre la presencia de Flávio Bolsonaro en la Argentina, la Dirección Nacional de Migraciones había informado inicialmente que "no registra ingreso alguno" .

Sin embargo, después de horas rectificó esa información y confirmó que el referente de la derecha brasileña y su familia habían ingresado a las 22.50 del martes 27 de octubre por el puente internacional Tancredo Neves.

A las 23.30, la comitiva abordó un vuelo privado con destino declarado a Guayaquil, según la información oficial. Desde allí, el avión continuó hacia Estados Unidos y aterrizó en el aeropuerto ejecutivo de Opa-locka , en el área de Miami. En el comunicado posterior, Migraciones sostuvo que ingresaron con " docum entación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país". ".

Flavio Bolsonaro baja de un avión en Miami | Crédito: AFP

A partir de la reconstrucción de PERFIL, la empresa había solicitado a la Aduana ya Migraciones, a las 0.30 del martes, la salida del avión hacia Estados Unidos para las 2, con tres tripulantes y cuatro pasajeros.

Sin embargo, según publicó el periodista, Baires Fly no llegó a presentar el plan de vuelo ni el registro de pasajeros y terminó cancelando la partida. La aeronave permaneció en Puerto Iguazú hasta la noche, cuando finalmente trasladó a Bolsonaro y su familia hacia Guayaquil.

Baires Fly y su mención en la causa ANDIS

El avión que trasladó a Flávio Bolsonaro también tiene antecedentes en la agenda política y judicial argentina.

Baires Fly está involucrada en la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad ( ANDIS ). El periodista citó el dictamen del fiscal Franco Picardi , quien señaló a la empresa ya Sergio Mastropietro , exsocio de Fred Machado, como " cabezas del lavado" del dinero proveniente de los sobreprecios en las compras del organismo.

A juzgar por la investigación, el mecanismo habría incluido facturas por " compra de kilómetros nacionales" y horas de vuelo, emitidas después de transferencias de droguerías y laboratorios proveedores de la agencia. La firma no está imputada como persona jurídica y Mastropietro niega los hechos . Además, sostiene que su vínculo era con Baires Jets , otra empresa.

De hecho, la Cámara Federal porteña calculó excesivo el embargo de más de $7.000 millones dispuesto inicialmente y ordenó recalcularlo.

Sergio Mastropietro, el empresario detrás del avión en el que escapó Bolsonaro | Crédito: Archivo

El Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, también fue utilizado por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia . Según reconstruyó PERFIL a partir de los registros de vuelo, el avión lo trasladó en diciembre de 2025 a Washington para el sorteo del Mundial.

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA

MV/MSS