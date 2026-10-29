Encontraron muerto al argentino Agustín Randazzo y las víctimas fatales por el accidente de trenes en España ya son 69

En el marco de los accidente ferroviarios del día miercoles, se confirmó la muerte de Agustín Randazzo, el argentino que estaba desaparecido tras el accidente de trenes de alta velocidad en Toledo, España. La Guardia Civil encontró el cuerpo del hombre, que vivía en España desde 2002 y viajaba desde Madrid hacia Sevilla cuando ocurrió el siniestro, que dejó al menos 69 muertos.

Randazzo residía en España desde 2002 y viajaba con frecuencia por trabajo desde Madrid hacia Sevilla. El tren de alta velocidad en el que se trasladaba colisionó con otra formación de la empresa Iryo. Hasta el momento, las autoridades reportaron 69 víctimas fatales y decenas de heridos, mientras continúan los operativos de rescate y las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.

Su pareja lo despidió con una conmovedoras palabras en la red social X. "Las noticias son ciertas. Lamentablemente, Agustín no se encuentra entre nosotros. Siento que les debía dicha información. Descansa en paz, mi amor. Te amo", escribió el usuario que se identificó como @Sergihoran.

Trenes | Crédito: Agencia NA

Ante la ausencia de información oficial sobre su paradero, el hermano de Randazzo viajó a Madrid para realizar la denuncia policial. Además, entregó muestras de ADN para facilitar la identificación de las víctimas y se dirigió a Toledo para visitar los hospitales a los que trasladaron a los sobrevivientes del accidente.

Un familiar de la victima afirmó que “Estaba viajando el coche ocho del AVE en dirección a Toledo. Desde el accidente que no tenemos contacto con él. Estamos esperando novedades y cruzamos los dedos para que aparezca”. Con la confirmación de su muerte, Randazzo se convirtió en la segunda víctima argentina del accidente ferroviario. La primera fue Ana Martina Conte Grand, una podóloga sanjuanina de 32 años que residía en Andalucía y viajaba en el coche 7 junto a su hermano Zacarías, quien logró sobrevivir a la tragedia.

Las autoridades advirtieron que la cifra de víctimas fatales aún es provisoria y que resta confirmar la cantidad de heridos, que sería “muy elevada”. Según informó la agencia española EFE, se trata de la primera vez que el organismo encargado de investigar el accidente comunica oficialmente el número de fallecidos, ya que los datos previos habían sido difundidos por los funcionarios presentes en el lugar del siniestro.

Quién era Ana Martina Conte Grand, la sanjuanina que murió en el choque de trenes en España

España, de luto y en busca de respuestas

España atraviesa jornadas de duelo nacional y conmoción por el accidente ferroviario, que volvió a poner en el centro de la escena la seguridad del sistema de trenes. Mientras avanzan las tareas de identificación, familiares de los pasajeros permanecen a la espera de novedades sobre sus seres queridos, en medio de la angustia y la incertidumbre.

Los equipos de emergencia continuaban trabajando en el lugar del siniestro, en el municipio de Urda, con la ayuda de grúas y perros de la Guardia Civil para localizar a posibles víctimas entre los restos de los vagones destruidos. En paralelo, las autoridades avanzaban con los peritajes para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión entre las dos formaciones.

Tras visitar a los heridos internados en un hospital de Toledo, el rey Felipe VI sostuvo que la investigación deberá establecer las causas del accidente y evaluar qué medidas son necesarias para evitar que vuelva a ocurrir una tragedia de estas características. El siniestro reavivó la preocupación en España, que enfrenta su segunda gran tragedia ferroviaria en menos de un año.

LMM