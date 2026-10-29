Quién era Ana Martina Conte Grand, la sanjuanina que murió en el choque de trenes en España

Ana Martina Conte Grand, una mujer de 32 años oriunda de San Juan, murió en el choque de trenes ocurrido este miércoles en Toledo, España. Hasta el momento, el siniestro ferroviario dejó un saldo de 68 víctimas fatales.

La joven viajaba en el coche 7 de uno de los trenes de alta velocidad. Junto a ella se encontraba su hermano mayor, Jeremías, quien sobrevivió al impacto y fue derivado a un hospital de Toledo. Según informaron, el hombre sufrió mutiples fracturas, aunque permanece estable

Martina había viajado a España junto a sus padres para conocer a su sobrino, un bebé de apenas cuatro meses, hijo de Jeremías.

Era hija de Jorge Conte Grand, médico y primo hermano del procurador general bonaerense Julio Conte Grand, y de Claudia, una docente jubilada. De acuerdo con lo publicado por el Diario de Cuyo, pertenecía a una familia sanjuanina vinculada al ámbito profesional.

Argentinos en el accidente ferroviario de España

La familia estaba integrada por cuatro hermanos. Uno de ellos es Lisandro, su mellizo. Martina y su hermano Zacarías estudiaron la licenciatura en Podología en la Universidad de Buenos Aires (UBA), disciplina dedicada a la prevención y el tratamiento de distintas afecciones de los pies. Ambos ejercían juntos en la calle José Martí 933 de la ciudad sanjuanina.

En lo profesional, la joven también se había dedicado al desarrollo de una plantilla ortésica personalizada para aliviar las molestias provocadas por las verrugas plantares. El pasado 25 de julio había cumplido 32 años.

Hasta el momento, sus allegados aseguran que no recibieron una confirmación oficial de su deceso, pese al comunicado oficial de Cancillería y la divulgación de su nombre en medios porteños, según Los Andes. De hecho, hasta ayer recorrían hospitales para intentar encontrarla.

Ana Martina Conte Grand, oriunda de San Juan.

Cómo se encuentra su hermano tras el accidente ferroviario

Con respecto a la salud de su hermano mayor, el medio 0264 Noticias especificó que si bien el hombre tiene fracturas se encuentra estable en el hospital.

Entre las heridas que presentaba, se encontraban dos costillas fracturadas, una lesión en la escápula derecha y una fisura en una vértebra cercana al cuello. También tenía múltiples cortes, incluido uno de gran tamaño en la pierna derecha.

Allegados al hombre habían manifestado su preocupación por su situación y señalaron que se encontraba en uno de los trenes junto a su hermana, quien falleció como consecuencia del choque. Mientras aguardaba su recuperación, Jeremías estaba acompañado por su esposa y su hija de cuatro meses.

"Jere está en estado crítico. Él estaba en uno de los trenes, junto a su hermana, que falleció", publicaron allegados.

Buscan a otro argentino entre los desaparecidos

Además, los investigadores alertaron que también buscaban a Agustín Randazzo, un argentino de 51 años que también viajaba en el tren de Renfe. Iba en el octavo vagón. Lo siguen buscando. “Todavía no tenemos noticias. Vamos de camino a los hospitales cerca del accidente”, le dijo Jorge, su hermano, a TN.

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El hombre es porteño, pero reside en España desde 2002 y este viaje lo hacía habitualmente por cuestiones laborales. Trabaja en telecomunicaciones y tiene familiares directos viviendo en España que ya se acercaron a las comisarías madrileñas para formalizar la denuncia.

La pareja de Agustín difundió un pedido de ayuda en las redes sociales. “Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja”, escribió en una publicación en X, en la que explicó que familiares y amigos desconocían qué había pasado con él.

Además, compartió detalles de su apariencia física para facilitar su identificación: tiene barba, tatuajes, el pelo rapado y mide aproximadamente 1,70 metros. Al momento del viaje, vestía una camisa y un jersey.

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