Javkin sobre los subsidios al transporte: "La discriminación que sufrimos es histórica"

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, calificó como “discriminación histórica” la distribución de los subsidios del transporte al AMBA respecto al interior del país.

“Lo que en dos meses se lleva el AMBA en subsidios al transporte, es lo que se le destina a todo el interior del país a lo largo de un año. No a Rosario o a Córdoba, ¡a todo el interior junto!”, cuestionó en una publicación de sus redes sociales.

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Subsidios al AMBA

“Y como si eso no fuera suficientemente injusto, aumentan por decreto la brecha, reforzando solo los subsidios para CABA y Gran Buenos Aires. Miren este dato: cada 7 pesos que se reparten, 6 van al AMBA y apenas 1 se reparte entre todo el interior”, precisó.

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“Discriminación histórica”

“Esta semana los intendentes de estas ciudades castigadas vamos a volver a ir al Congreso, a exigir un trato igualitario en los subsidios al transporte. La situación es insostenible, la discriminación que sufrimos es histórica. Gobierne quién gobierne, siempre somos los que pagamos el costo más alto. Gobierne quién gobierne, el interior siempre pone más y recibe menos”, criticó Javkin.

“No pedimos que se le quite nada a nadie, exigimos que se le dé lo mismo a todos los usuarios, en todos lados. ¿Por qué motivo alguien del AMBA recibiría 18 veces más subsidios de lo que recibe un ciudadano del interior?”, se preguntó.

“Todos somos argentinos, todos pagamos el impuesto a los combustibles con el que se financia el fondo del transporte”, recordó el intendente.

“Queremos que cada refuerzo de subsidios para el AMBA tenga su equivalente por pasajero para el interior, incorporado al Presupuesto nacional y que se coparticipe el impuesto a los combustibles. En definitiva: que lo que aportamos desde el interior, vuelva a los usuarios. Federalismo, ni más ni menos”, cerró Javkin.