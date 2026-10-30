El Banco de Corrientes realizará una jornada gratuita de capacitación sobre Inteligencia Artificial para PyMES

Con el objetivo de acercar herramientas de innovación y potenciar las ventas del sector productivo local, el Banco de Corrientes confirmó la realización de una jornada de formación gratuita orientada a emprendedores, comerciantes, empresarios y referentes de PyMES de la región. La actividad estará centrada en el impacto de la inteligencia artificial en el comercio y en las oportunidades que ofrece el marketplace Tienda Más BanCo.

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El encuentro tendrá lugar el próximo lunes 2 de noviembre a partir de las 13:30 horas en las instalaciones del Auditorio Julián Zini, ubicado sobre la calle Blas Benjamín de la Vega 1699 de la Capital provincial. Asimismo, la entidad financiera dispondrá de una modalidad de transmisión en vivo para los participantes que no residan en la ciudad.

Especialistas y ejes del encuentro sobre tecnología y ventas

La propuesta académica y comercial contará con la disertación de Daniel Jejcic, CEO de Avenida+, quien encabezará la presentación titulada "Redefiniendo el mundo PyME con IA". La exposición abordará las últimas tendencias en soluciones digitales y la aplicación práctica de algoritmos para optimizar la productividad y potenciar los canales de venta en el ecosistema emprendedor.

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Por su parte, el gerente Comercial del Banco de Corrientes, Martín de la Vega, expondrá sobre los beneficios operativos de Tienda Más BanCo. La presentación detallará las facilidades de financiamiento, el respaldo institucional de la entidad bancaria y los esquemas de asesoramiento para impulsar el comercio electrónico en el ámbito provincial y regional.

Inscripción previa y fomento del ecosistema emprendedor

Desde la organización informaron que los cupos para asistir de manera presencial son limitados, por lo que las personas interesadas deberán completar su acreditación previa a través del sitio web oficial de la institución (www.bancodecorrientes.com.ar). Por la misma vía, los asistentes del interior provincial o de otras provincias podrán registrarse para obtener el enlace de acceso al streaming oficial.

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Con la concreción de este espacio de formación y networking, el Gobierno provincial y la banca pública correntina ratifican su estrategia de acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas, facilitando la incorporación de conocimientos estratégicos que consoliden el desarrollo económico de Corrientes.

Programa de la jornada

•13:30 h | Acreditaciones y recepción de participantes •14:15 h | Apertura institucional - Palabras de bienvenida a cargo de autoridad del Banco de Corrientes

•14:20 h | Tienda Más Banco: nuevas oportunidades para potenciar tu comercio

Martín de la Vega, gerente Comercial del Banco de Corrientes

•Beneficios para comercios. •Venta online como nuevo canal de comercialización. •Herramientas de financiamiento. •Promociones y alcance de la plataforma. •Casos de éxito y oportunidades de crecimiento

15:10 h | Espacio de preguntas e intercambio

15:20 h | "Redefiniendo el mundo PyME con IA" - Lo que todo líder de una pyme debe saber sobre el ecosistema

AI.Daniel Jejcic, CEO de Avenida+ | Board Member AI in LATAM

Un recorrido práctico por el ecosistema de la inteligencia artificial y su impacto en las pequeñas y medianas empresas. Tendencias, aplicaciones concretas y herramientas que todo líder PyME debe conocer para mejorar procesos, aumentar su productividad y descubrir nuevas oportunidades de negocio.

16:10 h | Espacio de preguntas e intercambio

16:20 h | Cierre y espacio de networking