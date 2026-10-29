Inundaciones en Chaco: 2.239 personas dejaron sus casas por la crecida de los ríos

La emergencia hídrica mantiene a 2.239 personas fuera de sus hogares en Chaco por las inundaciones provocadas por la crecida de los ríos. El reporte oficial difundido este jueves 29 de octubre, a las 7:02, contabiliza 629 hogares con integrantes evacuados o autoevacuados, en un escenario marcado por la persistencia de niveles elevados del agua y el fenómeno de El Niño.

Puerto Vilelas, Barranqueras e Isla del Cerrito continúan bajo alerta roja. El mayor impacto se concentra en Puerto Vilelas, localidad del Gran Resistencia, donde 1.350 personas debieron abandonar sus viviendas: representan aproximadamente seis de cada diez de las registradas en toda la provincia.

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El informe reúne comunicaciones municipales recibidas desde el 27 de octubre. Las cifras permanecen sujetas a actualización y, en Resistencia, todavía no está confirmada la cantidad de personas que se autoevacuaron.

Puerto Vilelas concentra la mayor cantidad de personas desplazadas

En Puerto Vilelas se contabilizan 661 evacuados, pertenecientes a 187 hogares, y 689 autoevacuados, de otros 184 hogares. En total, son 371 hogares alcanzados por el desplazamiento de sus integrantes. En Barranqueras, otra de las ciudades que integran el área metropolitana de la capital chaqueña, el registro mantiene 253 evacuados de 74 hogares. En Isla del Cerrito, la cifra es de 142 personas de 61 hogares.

Desde esta última localidad, el intendente comunicó que la situación se encuentra controlada mientras no se produzcan nuevas lluvias. También informó que las escuelas continúan con sus clases y que volvió a estar transitable el camino que conecta el puente San Pedro con Margarita Belén y Colonia Benítez, después de trabajos de Vialidad Provincial.

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En Colonia Benítez, donde se encuentran sectores ribereños como San Pedro Pescador y Antequeras, hay 415 evacuados y 35 autoevacuados, correspondientes a 111 hogares. El parte incorpora además la comunicación sobre una nueva familia de tres integrantes afectada en la zona de San Pedro Pescador. El relevamiento municipal consigna otros seis evacuados en Resistencia, mientras que Las Palmas registra 36 autoevacuados y La Leonesa, dos.

Cuatro centros provinciales alojan a 172 personas

Los centros de contención provinciales registran 172 personas de 59 familias. Entre quienes permanecen alojados hay 73 niños y ocho personas con discapacidad, según el desglose oficial. El establecimiento con mayor cantidad de personas es Kagiva, en Puerto Vilelas, con 109 alojados. Los otros espacios funcionan en Antequeras, con 32; San Pedro Pescador, con 24; y La Usina Urbana, en Resistencia, con siete.

En conjunto, el reporte informa 42 módulos ocupados y 205 disponibles. Los cuatro centros figuran sin una nueva carga durante este jueves, por lo que ese apartado refleja sus últimos registros disponibles. La cantidad de personas alojadas en estos establecimientos corresponde a una parte de la población desplazada: el total provincial también comprende otras modalidades de evacuación y a quienes dejaron sus viviendas por sus propios medios.

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Las alturas de los ríos y las localidades bajo alerta

Las mediciones de la Administración Provincial del Agua (APA) incluidas en el parte ubican al Paraná en 7,22 metros, a las 4; al Paraguay en 7,97 metros, a las 6; y al Bermejo en 3,23 metros, a la 1 de la madrugada. Además de las tres localidades bajo alerta roja, Basail, Colonia Benítez y Resistencia permanecen en alerta naranja. En tanto, General Vedia, La Leonesa, Las Palmas, Margarita Belén y Puerto Bermejo continúan en alerta amarilla.

El organismo provincial explicó esta semana que el agua avanza lentamente por las características de llanura del territorio chaqueño. El presidente de APA, Orlando Morán, describió el proceso como “una onda de crecida larga y progresiva” y señaló que su desplazamiento desde aguas arriba demanda varios días.

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Las inundaciones se producen durante una fase de El Niño de fuerte intensidad, de acuerdo con el informe de octubre del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo prevé que esta fase continúe durante el trimestre octubre, noviembre y diciembre de 2026.