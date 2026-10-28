Docente desaparecida en Corrientes: analizan llamadas e investigan un posible femicidio

A través de un comunicado oficial, el Ministerio Público Fiscal de Corrientes formalizó el estado de la investigación penal iniciada por la desaparición de la docente rural Nancy Estela Godoy, directora suplente de la Escuela Rural Nº 626 del Paraje Malezal, en el departamento de Esquina.

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De acuerdo con los elementos probatorios acumulados en el legajo, las autoridades judiciales encauzaron la causa bajo la hipótesis principal de un posible femicidio.

El organismo judicial reconstruyó la línea temporal de los acontecimientos ocurridos durante los primeros días de octubre de 2026. Según consta en la investigación, el regreso de la docente desde el establecimiento educativo rural donde prestaba funciones estaba previsto para el 9 de octubre.

Posteriormente, el 15 de octubre sus familiares formalizaron la denuncia por desaparición, activando las actuaciones urgentes para determinar su paradero.

Cinco personas detenidas, pericias genéticas y pruebas técnicas

En el marco del proceso penal impulsado en la Poder Judicial de Corrientes, la fiscalía dispuso la recepción de múltiples declaraciones testimoniales, el secuestro de elementos de interés para la causa y la ejecución de medidas técnicas y periciales complejas.

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Entre los peritajes en desarrollo se destacan el entrecruzamiento de llamadas, el análisis de comunicaciones telefónicas y estudios genéticos cuyos resultados se encuentran sujetos a una evaluación integral.

Como resultado de las evidencias reunidas hasta el momento, cinco personas se encuentran formalmente detenidas y privadas de la libertad en el marco de la causa. Desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que la situación procesal de los imputados se examina bajo las garantías constitucionales del debido proceso y el principio de inocencia, sin adelantar resoluciones definitivas.

Continuidad de los rastrillajes y contención a los familiares

Las autoridades judiciales enfatizaron que el abordaje del caso bajo la figura de un posible femicidio responde a la rigurosidad del código penal, pero no implica suspender los operativos de búsqueda sobre el terreno.

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Las tareas de rastrillaje prosiguen de forma exhaustiva con el despliegue de la Policía de Corrientes, la Gendarmería Nacional Argentina y la Prefectura Naval Argentina en la zona rural del departamento de Esquina.

Por último, el organismo oficial destacó la apertura de canales de asistencia a la víctima y contención psicológica para los allegados de la educadora. "Este Ministerio Público Fiscal reconoce el profundo impacto emocional que este caso tiene en los familiares de Nancy Estela Godoy. Por ello, se encuentran abiertos los canales de diálogo y escucha empática dentro de los límites de la reserva legal", concluyeron desde la fiscalía.