La Nación amplió el subsidio de luz en Corrientes y todo el NEA: topes y cómo inscribirse

En vísperas del incremento de las temperaturas estivales en el Norte Grande, el Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación, oficializó la ampliación de los bloques de consumo eléctrico subsidiable.

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La medida, oficializada mediante la Resolución Nº 300/2026, adecua los topes de bonificación a la demanda real de refrigeración de las provincias cálidas, focalizando los recursos en los sectores de mayor vulnerabilidad social.

Alcance en Corrientes e inscripción para el beneficio

En la provincia, el esquema coordinado junto a la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) alcanzará de forma directa a 170 mil usuarios residenciales. Desde la prestataria provincial aclararon que aquellas familias que ya se encuentren registradas en el padrón no deberán realizar ningún trámite administrativo para mantener la bonificación en sus liquidaciones.

Asimismo, la normativa establece que los hogares que registren ingresos mensuales inferiores a tres Canastas Básicas Totales —cifra equivalente a 4.816.491 pesos— podrán solicitar la incorporación al beneficio de manera gratuita.

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La gestión se realiza de forma digital completando el formulario del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) a través del portal oficial argentina.gob.ar o mediante la aplicación Mi Argentina.

Nuevos topes de consumo energético para el Norte Grande

El ajuste en los bloques de consumo beneficia a un total de 2.371.941 usuarios residenciales distribuidos en 15 provincias del Norte Grande y regiones bioambientales de altas temperaturas. Los parámetros técnicos fueron definidos a partir de estudios de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) y la clasificación de la norma IRAM 11603.

Bajo este nuevo marco, los hogares situados en zonas muy cálidas accederán a un bloque subsidiado de 500 kWh por mes entre noviembre y abril. En tanto, las viviendas ubicadas en zonas cálidas contarán con un piso de 300 kWh mensuales durante todo el año, disponiendo de un refuerzo especial de 370 kWh mensuales en los meses de mayor exigencia térmica (diciembre, enero y febrero).

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Reglamentación del Régimen de Zona Fría para el gas

En paralelo, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación instrumentó la Resolución Nº 299/2026 para reglamentar el nuevo Régimen de Zona Fría bajo la Ley 27.828 y el Decreto 1.266/26. La norma fija que los usuarios de la Patagonia, Malargüe y la Puna recibirán un descuento del 50 % aplicado estrictamente sobre el volumen de gas efectivamente consumido.

A su vez, la resolución contempla una bonificación adicional del 20 % sobre el precio del fluido para aquellos hogares del SEF ubicados en provincias que dejan de revistar como zona fría ampliada, siempre que cumplan con el tope de ingresos equivalente a tres canastas básicas por grupo familiar.