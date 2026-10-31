Cachanosky: "El país prácticamente paralizado por el capricho de hacer exactamente lo mismo que hizo Martínez de Hoz"

El economista Roberto Cachanosky sostuvo que “ el país (está) prácticamente, paralizado por el capricho de hacer exactamente lo mismo que hizo Martínez de Hoz” .

Además cuestionó al gobierno nacional por “ usar el tipo de cambio para tratar de frenar la inflación a pesar de que esto genere problemas en el sector real de la economía” .

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Análisis de Cachanosky

"Supongamos que usted es productor de soja, y esa soja la exporta, se la vende a Hans en Alemania. Hans, a cambio de su soja, le da dólares. Obviamente la soja era suya, por lo tanto los dólares son suyos", ejemplificó el analista económico.

" Este gobierno que se dice liberal lo obliga a traer los dólares al mercado interno , traerlos a la Argentina, ya venderlos en el mercado interno. Obviamente le van a cobrar también los derechos de exportación, venderlos en el mercado interno a cambio de pesos ", explicó.

Para Cachanosky, “e so es violar el derecho de propiedad” . "Los dólares que tengo son míos porque los produje yo. Es mi propiedad y el Estado no tiene por qué meterse con esa propiedad", remarcó.

Y luego argumentó: "Sin embargo, ¿por qué lo hace el Gobierno? Porque es uno de los mecanismos que usa para pisar el tipo de cambio. ¿Y por qué pisa y atrasa el tipo de cambio? Lo hace para lograr que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) le dé más bajo de lo que estaría dando si hubiera liberado el mercado de cambios”.

" Ustedes, me dicen mucho pero ´si liberás el mercado de cambios salta todo, vuelas por los aires´. Con lo cual me estarían reconociendo que el tipo de cambio está atrasado . Porque si libero el mercado de cambio de todas las restricciones que tiene, el cupo a las empresas, la obligación de ingresar dólares, la venta de dólares futuros, etcétera. Si están haciendo todo eso es para bajar en tipo de cambio en términos artificiales, subsidiar importaciones, eso tiene un costo”, afirmó en su razonamiento.

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“El atraso cambiario tiene un costo”

También indicó que “el atraso cambiario tiene un costo”, aunque aclaró que “no que va a saltar ahora el tipo de cambio probablemente” pero insistió en que “tiene un costo sobre el sector real de la economía”.

“ Hay empresas que tienen que cerrar porque si hay que poner pocos pesos para comprar un dólar, entonces la gente importa más de lo que estaría importando si el tipo de cambio fuese libre”, analizó.

Sin embargo volvió a aclarar: “ No estoy hablando de devaluar, estoy hablando de liberar el mercado de cambios” .

Por último aseguró que “e se costo es cierre de empresas, gente que se queda sin trabajo, salarios que no alcanzan para vivir y el país prácticamente paralizado por el capricho de hacer exactamente lo mismo que hizo Martínez de Hoz: usar el tipo de cambio para tratar de frenar la inflación a pesar de que esto genere problemas en el sector real de la economía”.