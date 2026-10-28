La grieta en el fútbol: El Chavo Fucks analiza el enfrentamiento Verón-Chiqui Tapia y la polémica de las SAD

A pocos días del Superclásico entre River y Boca, el periodista deportivo Diego "Chavo" Fucks analizó el presente de ambos equipos, las diferencias en sus rendimientos y el impacto de las inversiones millonarias en el fútbol argentino. En diálogo con Agustino Fontevecchia, repasó las razones por las que considera que Boca llega mejor al clásico y explicó por qué una derrota podría tener consecuencias más profundas para River.

En Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Fucks también se refirió al enfrentamiento entre Juan Sebastián Verón y Claudio "Chiqui" Tapia, las diferencias entre Estudiantes y la conducción de la AFA y la discusión sobre las sociedades anónimas deportivas (SAD). Además, analizó el fallido intento de incorporar capitales privados a Estudiantes y planteó qué cambios podrían contribuir a mejorar el fútbol argentino.

Diego "Chavo" Fucks es un reconocido periodista y comentarista deportivo que cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria en medios gráficos, radiales y televisivos. Actualmente se desempeña como columnista en los programas de debate futbolístico en ESPN, F90 y Equipo F. Además, ejerce como comentarista oficial de partidos de la Liga Profesional de Fútbol de la AFA y de torneos de CONMEBOL.

Bueno, y el Chavo Fucks también está escribiendo columnas en Perfil. Lo sumo y bienvenido, Chavo, ¿cómo estás?

Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo anda todo?

Bueno, muy bien. Acá Agustino Fontevecchia te saluda en un segmento poco común en el programa Modo Fontevecchia, porque no es un programa donde se toque mucho el tema deportivo. Pero como estoy reemplazando a mi viejo, me parece que podemos indagar un poco. Justo estamos a pocos días del Superclásico. Vemos ahí las remeras de River y Boca que tenés en el fondo. Danos un panorama. ¿Dónde están parados los dos equipos?

Bueno, mirá, Agustino, te mando un gran abrazo. Aparece en el horizonte, así, en un pantallazo general, Boca como el mejor. Boca está en la final de la Copa Sudamericana, está en la semifinal de la Copa Argentina, está luchando por los primeros lugares de la tabla anual y entrando en los playoffs para disputar el campeonato local. River, en el campeonato local, le costó, pero está adentro. Quedó eliminado muy temprano de la Copa Sudamericana y quedó eliminado en pleno Mundial de la Copa Argentina, nada menos que por Aldosivi, que es uno de los dos equipos que va a perder la categoría en el torneo local. Con lo cual, haciendo este pantallazo, esta presentación, en apariencia, está mejor Boca. El tema es que que esté mejor Boca no significa que sea un 80-20 o un 90-10. Por ahí es un 60-40, un 55-45. Pero esto no es para quedar bien con nadie, sino que River tiene un equipo, tiene un plantel de jugadores realmente muy rico, y los partidos con Boca, los partidos entre ellos, son especiales. A veces gana el que viene peor, a veces hay hechos inesperados que tuercen el destino del partido para un lado o para el otro. En principio, en un pantallazo general, el que mejor está es Boca. Pero yo no me atrevería a decir que Boca es el favorito. No quiero ser tampoco tibio, pero las cosas son así: el que mejor está de los dos es Boca.

No, se entiende. Ahora, un partido sí, normalmente, tiene para ambos equipos mucho más que perder que ganar. En este caso, vemos un Boca más consolidado, con un técnico que lo trajeron para esto y al que le está yendo bien, que es Arruabarrena. Y del otro lado, vemos un equipo con un técnico interino, que es Leo Ponzio, que ha tenido buenas victorias. Le armaron un megaplantel al Chacho Coudet. No le terminó resultando. O sea, acá hay más riesgo para River que para Boca. ¿O eso es...?

La pregunta apropiada es:¿A quién le hace más daño una derrota? Porque ahí yo creo que River claramente es la respuesta. La respuesta claramente es River. Porque, en el caso de Boca, vos tenés la derrota, el dolor del clásico, pero a Boca la derrota no le quita nada, salvo la posibilidad de clasificarse como líder de la tabla anual frente a River. Y salvo también el tema del honor, el clásico, la estadística, etcétera. Pero, en realidad, el daño se lo hace a River, porque lo deja en una situación un poco peor en el campeonato local y después River no tiene nada más. Y yo creo que, además, una derrota en el clásico de River ya determinaría que la comisión directiva busque para el próximo año un reemplazante para Ponzio. Nada de esto le va a pasar a Boca si pierde. No está en peligro Arruabarrena, Boca no queda fuera de nada. Este Boca sigue siendo semifinalista de la Copa Argentina y finalista de la Copa Sudamericana. Con lo cual, yo creo que esa es una muy buena pregunta: ¿a quién le hace más daño? La respuesta es clara: le hace más daño a River.

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Sí, y Chavo, decime ahora, haciendo un poco de análisis macro, yo siempre tengo esta tendencia de seguir el dinero, la ruta del dinero. ¿Cómo tenemos que interpretar un fútbol argentino en el cual dos equipos, que son River y Boca, y especialmente River, se pueden gastar millonadas de otra categoría, pero que al mismo tiempo tampoco muestran ningún tipo de dominancia en base a esas millonadas que se gastan? O sea, estamos en un momento donde se exacerbó el impacto del dinero y no necesariamente lo estamos viendo reflejado en los resultados deportivos. ¿O sí, quizás? ¿Cómo lo leés vos?

Mirá, vamos a hablar primero de River, que fue el que gastó muchísimo dinero. Boca también gastó, pero, más allá de eso, Boca lo gastó muy puntualmente. La vuelta de Paredes, necesitaba un nueve porque se habían ido... Había pedido un delantero a Riquelme, trajeron a Enner Valencia, que llegó libre. Digamos, Boca ha puesto dinero, pero no en la proporción en la que lo hizo River, sobre todo en tiempos de Gallardo. River trató de paliar sus deficiencias con la billetera. Y esto no siempre es... La billetera no es una buena consejera en el fútbol. En el fútbol vos podés comprar todos los jugadores que se te ocurran, pero vos tenés que armar un equipo. Si no armás una formación confiable, con funcionamiento, un equipo en el que los futbolistas se entiendan... Si vos no comprás futbolistas con criterio, es decir, "necesito un volante, un central de tales características. Bueno, vamos a buscar a ese jugador o dame un par de opciones", eso se llama scouting. Bueno, River no hizo ningún tipo de scouting. A Gallardo le gustaba Castaño, por ejemplo. Le pidieron 15 millones y Brito dijo: "Sí, andá y compralo". Entonces se trajeron jugadores, se pagaron sobreprecios, se pagaron precios mucho más caros de lo que correspondía. Y River se encontró de golpe y porrazo con esta nueva comisión directiva que, de la peor manera... Esto ya tiene que ver con las formas. Mandó jugadores a entrenarse aparte. El famoso container, porque River está construyendo frente a... Del otro lado de Alvear. Está construyendo lo que ya... De Cantilo, perdón. Está construyendo un tremendo predio y todavía no están terminados los vestuarios. Entonces se cambiaron en un container, que hacía a veces de... Entonces quedó como "los del container". Y de ese modo se sacó de encima un montón de contratos. Pero también esos contratos son pases que River pagó. River debe llegar a gastar 120 millones de dólares tranquilamente, 130, entre el libro de pases de Gallardo y el libro de pases de ahora. Con Almada, con Correa, con contratos que son europeos. Porque Otam​endi vino libre, pero el contrato de Otamendi es europeo. Acuña. Son jugadores... River pagó por Martínez Quarta 7 millones de dólares. River ha gastado muchísimo dinero y no le ha redundado en buenos rendimientos porque los jugadores han sido comprados, repito, sobre todo en tiempos de Gallardo, sin ningún criterio. O, por lo menos, sin un criterio claro.

Claro. Bueno, y para cerrar y hacerle honor al programa, para que no me echen por hablar de fútbol en Modo Fontevecchia, que hablemos de política un poco. Estamos en un contexto en el cual hay un enfrentamiento entre algunos clubes y el Chiqui Tapia. Tenemos a Estudiantes por un lado, se les suma River. Hoy, o en los últimos días, surge la versión de cómo va a ser el nuevo torneo. Bueno, hay una apertura de una puerta por parte de Verón, que es el presidente de Estudiantes. ¿Qué lectura política hacés de lo que está pasando en la AFA, entre los clubes y la AFA?

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Mirá, Verón siempre se mostró enfrentado al Chiqui Tapia. La versión de Verón es más antigua que la de Di Carlo. Y Verón, lo que pasa es que la primera prueba de la inyección de capitales privados en el club fue un fracaso. Si Verón apostó en su momento a un señor llamado Foster Gillett, un señor recomendado por el empresario Guillermo Tofoni y el Gobierno nacional. El Gobierno compró la idea porque, en la Ley Bases, tiene autorizadas las SAD. No lo autoriza el estatuto de la AFA. Presentaron a Foster Gillett. Yo recuerdo haber discutido... He discutido públicamente con Verón el tema de Foster Gillett, porque los antecedentes de Gillett, antes de llegar a la Argentina, no eran buenos. Había chocado en Liverpool, por ejemplo, y la UEFA le prohibió invertir en el Lyon de Francia, justamente por su mala actuación como dueño, como propietario del Liverpool de Inglaterra. Entonces llega acá como un salvador del fútbol argentino o, en este caso, de Estudiantes de La Plata. Verón compra la idea, hace alguna inversión, Gillett compra a Medina de Boca y se lo da a Estudiantes, trae a Farías, que ahora está en San Lorenzo, pero se fue diluyendo porque nunca llegó. Primero, nunca llegó a la asamblea para aprobar en Estudiantes la acción de Gillett como alguien que iba a inyectar dinero al fútbol durante, creo que eran diez años, me parece, o veinte; la verdad que no me acuerdo. Entonces, nunca llegó, Gillett desapareció, tomó el control de un club en Uruguay, el club bajó de Primera a Tercera. Hablo de Rampla Juniors. Y ese intento fallido de Verón lo usa la AFA para decir: "¿Ven? Eso no sirve". Pero Verón está enfrentado con Chiqui Tapia, hay varios que quieren sumarse. Se había sumado Milito en un momento, el presidente de Racing, pero últimamente apareció Milito en fotos con Tapia, mostrándole el predio. Así que yo creo que, por ahora, el frente es River y Estudiantes. Es Di Carlo y Verón enfrentados a la posición de la cabeza del fútbol argentino. Verón acercó una posición, dijo que se sentaría con Tapia a cambiar opiniones y demás. Vamos a ver si Tapia acepta el convite. Tapia teme, porque acá también hay en juego otra cosa, y con esto termino, que es el tema de las SAD. Lo que teme Tapia es que mucho de este movimiento tenga que ver con la generación de sociedades anónimas deportivas en el fútbol argentino. Yo creo que ni Di Carlo, porque vos no podés hacer a River una SAD de ningún modo. River tiene muy buenos ingresos siendo lo que es. Y Verón ha dicho que no quiere una SAD. Verón tiene Estudiantes de La Plata, tiene colegios, tiene otros deportes. Lo que quiere Verón es una inyección de dinero de capitales privados exclusivamente en el fútbol profesional. Y quiere otros campeonatos y demás, en los cuales, en algunas cosas, yo estoy muy de acuerdo con la posición de Verón. Verón cree que los arbitrajes lo van a perjudicar, pero Verón está en la final de la Libertadores y ganó campeonatos con la gestión de Tapia. Así que, bueno, yo creo que, en general, ojalá se junten, ojalá la reunión prospere y ojalá cambien ideas, y las ideas sirvan para que el fútbol argentino sea mejor de lo que es.

Bueno, Chavo, excelente repaso. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo y seguimos en contacto.

Agustino, un abrazo grande. Me encanta estar acá. Te mando un abrazo, es lo que te aprecio. Y, bueno, sigamos con todo, con las columnas, con todo, que está muy bueno.

Perfecto. Muchas gracias.



LMM