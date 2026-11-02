Cómo siguen las protestas en Europa y las diferencias entre Alemania y Francia

Las protestas que comenzaron en Francia y se extendieron a distintos países de Europa también llegaron a Alemania, donde una generación de jóvenes menores de 30 años salió a las calles para expresar su malestar por el costo de vida y el deterioro de las perspectivas económicas. Sin embargo, las manifestaciones presentan diferencias según el contexto político y social de cada país, en un escenario atravesado por el avance de la derecha y la pérdida de confianza en los gobiernos tradicionales.

En diálogo con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el sociólogo y periodista argentino Francisco Stefanoff, radicado en Alemania, analizó los reclamos de los manifestantes, el crecimiento de la ultraderecha y las particularidades de la división política entre el este y el oeste alemán. Además, explicó por qué las protestas no necesariamente representan un respaldo electoral a la Alternativa para Alemania (AFD).

Francisco Stefanoff es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, investigador social y periodista argentino que reside en Alemania, donde ejerce de manera autónoma como consultor e investigador en estudios sociales y de mercado, aplicando la perspectiva sociológica para analizar el comportamiento del consumidor y las audiencias.

Bueno, finalmente, la rebeldía llegó a Alemania. ¿Qué tienen en común estas manifestaciones con las que se originaron primero en Francia y luego se fueron expandiendo por distintas causas en distintos países de Europa?

Buenos días. Hace semanas conocí lo de Francia y estaba el interrogante de qué iba a pasar aquí, en la vecina Alemania. Yo creo que principalmente lo que ya hay en común para trazar es, obviamente, una cuestión etaria: una generación que está, en general, por debajo de los 30 años. Hay cuestiones que uno ve en los reclamos que en su momento tuvieron lugar en París, que también este fin de semana tuvieron lugar en otras ciudades de Europa. Y tiene que ver con los costos de vida, de lo cual Alemania no está exenta. Yo siempre comento que vivo acá hace cuatro años, en Stuttgart, en la capital de Baden-Württemberg, en el sudoeste de Alemania, y es de las cosas que más a uno le toca escuchar por parte de quienes quizás migraron antes o de gente de arriba de 40 o 50 años. Hablan de que esta es la primera generación que no va a tener una mejor calidad de vida con respecto a sus padres. Y esto desde la Segunda Guerra Mundial. Alemania, en líneas generales, década a década, ha experimentado un sostenido crecimiento, pero esto, incluso desde antes de la pandemia, viene siendo frenado y, obviamente, forma parte de los reclamos que aparecen en el día de hoy. Desde la particularidad alemana, tiene que ver con eso. Hay una virtual recesión en la que Alemania está hace ya varios años y de la cual, obviamente, entre las generaciones más jóvenes son los que más salen a protestar contra este cuadro de situación.

¿A quién beneficia, Francisco? Porque nosotros vemos una Alemania en la que parece haber situaciones contradictorias. Por un lado, la derecha gana algunos territorios; por otro lado, la izquierda gobierna la ciudad, gana la capital, Berlín. ¿Esto beneficia a alguno de los sectores en pugna?

Sí, yo estuve mirando un poco, no solo acá en Stuttgart, sino también en otras ciudades de Alemania, a ver qué papel iba a jugar ahí la AFD, lo que vos mencionás como la extrema derecha, que efectivamente viene ganando elecciones, tanto a nivel de ciudades o de comunas como a nivel estatal. En líneas generales, más allá de alguna presencia aislada que hoy leía en algunos diarios de acá, que tuvo en ciudades como Berlín, ha sido en general corrida de lo que tiene que ver con esta manifestación. Por supuesto, esto no significa que algunas de las consignas que uno leyó en los carteles o que formaban parte de la convocatoria del día sábado no sean compartidas. El tema es que, por supuesto, los que se manifestaron el sábado, siempre hablando en líneas generales, tal vez encuentran como responsables a otros actores sociales de los que suele encuadrar la AFD, la extrema derecha. En ese discurso aparece mucho, digo, en el de la extrema derecha, el tema de la inmigración descontrolada. El tema del costo de vida sí forma parte de los mismos reclamos, pero me parece que, en líneas generales, lo que tiene que ver con los reclamos del sábado está relacionado con los gobiernos que en los últimos años, en general desde la centroizquierda hacia la centroderecha, han estado gobernando aquí en Alemania. Hoy está el eje un poco corrido hacia la derecha con Friedrich Merz, del mismo partido de Angela Merkel, que no goza de gran popularidad. Inclusive, hace algunas semanas se hablaba de que podía llegar a haber una nueva votación en el Parlamento para ver si iba a haber un cambio de gobierno. Eso me parece que ahora ha quedado un poco aplacado, pero tiene que ver con eso. Me parece que el diagnóstico que hacen tanto los que se han manifestado el sábado como los que tal vez se inclinan por una extrema derecha tiene muchas similitudes, pero me parece que lo de la extrema derecha va mucho más hacia una línea de, por ejemplo, la inmigración acá.

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Francisco, ¿hay alguna, más allá de la cuestión etaria, claramente menores de 30 años, otra consideración geográfica, otra forma de segmentar? En su momento votaba a veces distinto la ex Alemania oriental, aquella que había estado gobernada por el comunismo hasta la caída del Muro de Berlín. Vos estás en el sudeste de Alemania, cercana a una influencia más francesa, supongo. ¿Modifica algo el tipo de protesta o el grado de agresividad o el beneficiario electoral final? ¿De las protestas, la geografía dentro de Alemania, un país tan grande?

Bueno, sí, la grieta, como diríamos en Argentina, acá es principalmente geográfica. Como vos lo decías, lo que era la Alemania comunista, uno puede tomar el mapa o los colores de los partidos políticos después de las últimas elecciones y está prácticamente delimitado de la misma manera que era la Alemania Federal y la Alemania Democrática, la Alemania occidental o la Alemania oriental. Se mantienen en la manera de votar una opción muchísimo más hacia los extremos, que hoy está más hacia el lado de la AFD, aunque también tiene un gran porcentaje de votos históricamente de la extrema izquierda en lo que era la Alemania comunista. Y aquí, en general, yo puedo hablar principalmente del sudoeste de Alemania. Es una tradición que, por ejemplo, en las últimas décadas ha sido vanguardia con respecto a los Verdes. De hecho, lo que sería el equivalente al gobernador en Argentina, que aquí se lo conoce como ministro presidente, en Baden-Württemberg es un integrante, un dirigente del Partido Verde, más allá de que está en coalición con la centroderecha. Pero, digamos, si uno toma el mapa en conjunto de Alemania, todavía, a pesar de que esto se está atenuando porque también en el oeste de Alemania está creciendo la extrema derecha, todavía podemos, tratando de generalizar, ver un voto más inclinado hacia las protestas de centro, que según el contexto, por ejemplo económico, puede virar más hacia la centroizquierda, hacia la centroderecha y, hoy, bien marcado en el este de Alemania, una opción hacia la AFD. Obviamente, queda el interrogante de qué va a pasar si hacia occidente, hacia el oeste de Alemania, sigue creciendo esa opción y ya se puede establecer como primer partido en unas elecciones federales.

Francisco Stefanoff, te mandamos un abrazo del otro lado del Atlántico y nos mantendremos en contacto.

Muchas gracias.

LMM