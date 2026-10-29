“Agentes de la PSA lo vieron a Santiago Caputo”

La salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos, con una escala en la provincia de Misiones, puso bajo la lupa el operativo que involucró a funcionarios argentinos y agentes de seguridad. Según reveló Gustavo Pérez, periodista y conductor de Arriba Misiones, agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) confirmaron la presencia de Santiago Caputo en distintos puntos del recorrido. El asesor presidencial habría participado de la logística que permitió el traslado del senador brasileño desde Puerto Iguazú hacia el exterior.

En una entrevista con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Pérez reconstruyó los detalles del ingreso de Bolsonaro a la Argentina, su permanencia en el aeropuerto de Iguazú y su posterior partida hacia Guayaquil, antes de continuar viaje a Estados Unidos. Además, explicó qué información aportaron los agentes que hablaron bajo reserva de identidad y describió el uso de vehículos oficiales de la entidad binacional Yacyretá durante el operativo. También analizó cómo se vivió el episodio en Misiones, una provincia acostumbrada al movimiento cotidiano a través de sus fronteras con Brasil y Paraguay.

Gustavo Pérez es un locutor, periodista y comunicador de la provincia de Misiones. Conduce el ciclo informativo diario Arriba Misiones, transmitido en vivo a través de Misiones Online TV.

Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Agustino Fontevecchia te saluda.

Muy bien. Aquí en un día con nubosidad en la provincia de Misiones, todavía algo fresco para esta época del año. Estamos acostumbrados a una temperatura un poquito más alta.

Bueno, igual, temperatura alta tenemos desde lo político, me parece. Estamos todos mirando lo que pasó en estos días ahí en la frontera. Estamos medio que en un bloque completo para entender la salida de Flávio Bolsonaro, la presencia de personajes políticos del Gobierno de Milei de alto vuelo, como puede ser Santiago Caputo. Contanos un poco qué información están manejando ahí.

Bueno, en principio, y para que la gente que es de Buenos Aires también lo comprenda, Misiones tiene la mayoría de su territorio en frontera, tanto con Paraguay como con Brasil. Entonces, cuando alguien ingresa a la República Argentina, lo puede hacer por los pasos habilitados. En el caso de Bolsonaro, entró por un paso habilitado, pero, si no quisiera hacerlo, puede entrar por un montón de otros lugares que, básicamente, son pasos que utiliza la gente de la zona, entre otros, paseros y contrabandistas. Paseros les decimos a aquellos que traen mercadería desde el otro lado, ¿no? En el caso, insisto, de Bolsonaro, entró por Foz de Iguazú, por el puente internacional Tancredo Neves. A su vez, pasó por el lugar donde están Migraciones Argentina, Aduana, Gendarmería y todos los organismos que suelen estar en las fronteras. Entonces, entró. Entró de manera legal, porque, y esto hay que recordarlo, Bolsonaro todavía es senador, todavía tiene fueros, con lo cual no había un pedido de arresto informado por la Justicia brasileña a los pasos fronterizos. Por eso es que Migraciones dice que, cuando entró, no había ningún impedimento para detenerlo allí, para dejarlo apresado, más allá de que después nos enteramos de que todo fue con orden del Gobierno argentino. Básicamente, toda la logística estuvo financiada y a cargo del Gobierno de Javier Milei, representado acá personalmente por Santiago Caputo, el asesor del Presidente de la Nación. Lo vieron policías, lo vieron agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, lo vieron en varios lugares. Bueno, entonces entró Bolsonaro, se subió al avión, que estuvo casi 24 horas en el aeropuerto de Cataratas, en el aeropuerto de Iguazú, y se fue, como bien sabemos, a Guayaquil, para después llegar hasta los Estados Unidos. Lo que podríamos decir al respecto del operativo, básicamente de la presencia de Santiago Caputo también como representante directo del presidente Javier Milei, es que lo vieron agentes de la PSA, la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Hablaron con nosotros algunos de esos agentes, por supuesto, sin dar los nombres, porque ellos mismos dijeron: "Si hablamos, nos echan. No podemos decir nada". Pero sí confirman, o confirmaron off the record, la presencia de Santiago Caputo. Más tarde, después de lo que fue el vuelo, después de la partida de ese avión privado de la empresa Buenos Aires Flight hacia Guayaquil, a unos 180 kilómetros de Puerto Iguazú, en una zona que se llama Capioví, sobre la Ruta Nacional 12, entre Iguazú y Posadas, lo interceptó también un control policial. En ese mismo control policial quedó claro, quedó reflejado que estaba Santiago Caputo. No solamente estaba él, sino que estaban viajando en vehículos oficiales de la entidad binacional Yacyretá, es decir, utilizando recursos del país en lo que fue la logística del escape de Bolsonaro desde Iguazú hacia los Estados Unidos. También había otras personas: estaba el hombre que se llama Jorge Omar Weisman, jefe de Seguridad e Informaciones de la EBY. Había gente de la DEA, inclusive un exfuncionario de esta organización que se dedica a luchar contra el narcotráfico. Es decir, gente del Gobierno de Estados Unidos y gente del Gobierno argentino armando toda la logística para que Bolsonaro pudiera huir desde Puerto Iguazú hacia los Estados Unidos. No sé si decir que Migraciones estuvo interviniendo. Básicamente, no había un impedimento por el que Migraciones pudiera decir: "Esta persona no puede entrar a la Argentina, tiene que quedarse acá" o "Hay que dar aviso a las fuerzas de seguridad". Más allá de que sabemos que Migraciones también depende del Gobierno nacional y que, aunque hubiera una orden de tenerlo retenido, lo más probable es que lo iban a dejar pasar, Agustino.

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Sí, a ver, no parece ser que el ingreso y la salida de Bolsonaro hayan tenido ningún tipo de obstáculo legal en Argentina. Como decís, entró correctamente, salió correctamente. Sí, es llamativo —no llamativo, interesante— ver el empeño que le puso el Gobierno de Javier Milei y la presencia estelar de Santiago Caputo, a quien yo insisto, le viene mejor que a nadie mostrarse jugando al James Bond gaucho en este contexto, donde está tratando, calculo, de cumplir sus sueños de ser agente de la SIDE, que no lo era. Bueno, Gustavo, ¿qué sensación tiene la gente ahí en Misiones? ¿Qué sensación les genera? ¿Les llama la atención, les interesa? ¿Es una cosa más? ¿Cómo están leyendo toda esta circunstancia?

En principio, hay que decir, Agustino, que no hubo referencias al caso por parte del Gobierno de la provincia de Misiones, porque no tuvo intervención el Gobierno misionero, sino que básicamente pasó por organismos nacionales, como Migraciones. La custodia estuvo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria hasta el aeropuerto, que tampoco es jurisdicción de la provincia de Misiones, y ahí se fue hacia Guayaquil. En cuanto a la gente, lo hablan como se habla de todos los otros temas. No es que llame demasiado la atención. Si bien nosotros estamos pegados a Brasil, como estamos pegados a Paraguay, tenemos otro tipo de relación con los vecinos: una relación más de amistad. Y los que están en la frontera tienen una relación de amistad, de comercio y de familiaridad, ¿no?, porque hay familias viviendo de uno y del otro lado. Tampoco llama la atención, como les decía al principio de la comunicación, el tema de la gente que entra y sale del país. Este fue un caso en el que entraron por un paso habilitado, por donde correspondía, pero permanentemente entra gente y sale por donde quiere, básicamente. El que pasa por los pasos fronterizos acá es porque no tiene nada que ocultar y porque quiere ir por el lugar que corresponde.

Claro.

El que quiere salir de la Argentina ilegalmente, Agustino, se va cuando quiere y vuelve a entrar cuando quiere, más allá de lo que diga el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Bueno, Gustavo, muy claro. Muchísimas gracias. Saludos desde Buenos Aires y estamos en contacto.

Hasta luego.



LMM