"Operativo Bolsonaro": la Casa Rosada mantiene el silencio y el vínculo con Brasil suma incertidumbre y escala la tensión

La salida de Flavio Bolsonaro de Brasil rumbo a Estados Unidos, con paso previo por Puerto Iguazú, a bordo de un avión privado de la firma argentina Baires Fly y bajo el monitoreo del asesor presidencial Santiago Caputo, abrió un nuevo signo de interrogación sobre el futuro del vínculo entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva. El Presidente dedicó la agenda de ayer y hoy a anuncios vinculados a la minería. Lula, reelecto el domingo para un cuarto mandato, calificó de “vergonzosa” la huida de su rival, pero hasta ahora evitó referirse al papel del gobierno argentino.

Según pudo reconstruir PERFIL, en la Casa Rosada mantienen silencio sobre los movimientos de Caputo. Su tropa digital, en cambio, se jacta en redes sociales de haber colaborado con el operativo que le permitió al senador aterrizar en Miami junto a su esposa y sus dos hijas. La única comunicación oficial fue la de Migraciones, que confirmó que la familia cruzó el Puente Tancredo Neves a las 22.50 del martes.

Mutismo en las dos orillas

Tampoco hubo declaraciones desde el Palacio San Martín sobre la actitud del Gobierno frente a un dirigente investigado por la Justicia brasileña, que hasta hace horas fue candidato presidencial y que en el balotaje del 25 de octubre reunió el 48,21% de los votos, contra el 51,79% de Lula. La representación diplomática brasileña en Buenos Aires eligió el mismo camino.

Elecciones en Brasil

El vínculo está degradado desde agosto. Después de que Milei participara en julio del acto de lanzamiento de la candidatura de Flavio, donde cargó con dureza contra Lula, Brasil retiró a su embajador Julio Bitelli y rebajó la relación al nivel de encargado de negocios. Hoy la embajada brasileña en Buenos Aires está a cargo del ministro consejero Eduardo Uziel, y la argentina en Brasilia, de María Emilia Cortés. Desde entonces, la Cancillería de Pablo Quirno no tiene embajador ante el principal socio comercial del país y principal destino de las exportaciones industriales. Un dato nada menor en un contexto recesivo para la industria.

El Mercosur, en la mira

El episodio también reaviva las dudas sobre el futuro del Mercosur. Argentina y Brasil son los dos socios de mayor peso del bloque, ya mostraron autonomía mutua y expusieron fricciones sobre el funcionamiento del mercado común. La próxima vidriera será la cumbre de jefes de Estado prevista para el 4 de diciembre en Montevideo, donde Milei y Lula podrían volver a verse las caras.

Antes aparece otra escala posible. El 4 y 5 de noviembre se realizará la Cumbre Iberoamericana en Madrid, un escenario en el que ambos mandatarios podrían cruzarse, aunque la Casa Rosada todavía no confirmó la presencia del Presidente.

La voz de Bullrich

La única figura del oficialismo que rompió el silencio fue la senadora Patricia Bullrich, que volvió a mostrar señales de autonomía. “La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia”, escribió, en un mensaje con destinatario evidente en Balcarce 50.

Posteo Patricia Bullrich

Luego buscó el equilibrio. Reconoció profundas diferencias políticas con el nuevo gobierno brasileño, aunque remarcó que ambos países comparten historia, intereses estratégicos y enormes oportunidades de cooperación. También destacó la elección de Flavio Bolsonaro y advirtió que usar una justicia no imparcial para eliminar a la oposición nunca puede ser el camino de una democracia.

Por ahora, el diálogo entre la Casa Rosada y el Planalto corre por cuenta de dos encargados de negocios. El silencio de ambos lados, a esta altura, también es un mensaje.