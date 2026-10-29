Desde Puerto Iguazú, Santiago Caputo organizó la huída de Flávio Bolsonaro

La huída de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos, tras perder el balotaje de este domingo en Brasil, contó con la ayuda fundamental del gobierno argentino. Y en esa ayuda tuvo un rol clave Santiago Caputo, el asesor del presidente Javier Milei, que coordinó el operativo en persona desde Puerto Iguazú. El funcionario sin cargo estuvo a cargo de conseguir un vuelo privado para el ex candidato presidencial, mantuvo el secreto de la operación, y después alardeó sobre el tema en redes sociales.

La operación se puso en marcha el lunes por la tarde, cuando Bolsonaro anunció que el juez que lo investiga por presunto lavado de activos le había prohibido la salida del país. El jefe de Estado argentino encomendó la misión a Caputo, que viajó horas después a Puerto Iguazú, Misiones.

El asesor presidencial coordinó la llegada al país de Bolsonaro, y su posterior huída en avión privado, con agentes de Migraciones, de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y hasta del Ente Binacional Yaciretá, según publicó Clarín.

Caputo manejó también el alquiler del avión privado para la familia del excandidato del Partido Liberal brasileño. Se trató de un Gulfstream G300 matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly. Esta compañía a su vez estuvo involucrada en la Causa ANDIS, que este jueves tuvo una novedad favorable al gobierno nacional con el peritaje de Gendarmería que puso en duda la veracidad de los audios de Diego Spagnuolo.

Otro avión, de matrícula LV-JZQ, estacionó en el mismo aeropuerto, en una aparente maniobra de distracción. El martes se cruzaron versiones de todo tipo, que indicaban que Bolsonaro ya estaba en Estados Unidos incluso antes de partir, desinformación fundamental para que pudiera salir de Brasil y viajar rumbo a Miami, todo con el respaldo de la gestión Trump.

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Caputo acompañó a los Bolsonaro en la pista del aeropuerto de Iguazú hasta que terminaron los trámites migratorios, de acuerdo con el matutino. El jet de Baires Fly despegó a las 00:21 del miércoles rumbo a Guayaquil, Ecuador, y desde ahí partió a las 4:31 hacia Miami.

Entre ambos despegues, a las 2 de la madrugada, un tuit de Migraciones blanqueó el ingreso de los Bolsonaro a Argentina mediante el Puente Internacional Tancredo Neves. En ese paso, las autoridades brasileñas no suelen controlar a los ciudadanos de su país que ingresan al nuestro.

Con la misión cumplida, Caputo subió a una camioneta Toyota Hiace para volver a Posadas, capital de Misiones, escoltado a su vez por una Ford Ranger. En ambos vehículos viajaban funcionarios del Ente Binacional Yaciretá que participaron del operativo. En la Ruta Nacional 12 fueron detenidos por un control policial.

El presidente de Estados Unidos puso en duda la limpieza de las elecciones del domingo en Brasil, en las que Lula sumó 10 millones de votos respecto de la primera vuelta y sacó una ventaja superior a 3 puntos sobre su rival. Milei optó por ignorar el tema, aunque el aparato comunicacional libertario denunció fraude en las redes sociales. Desde Miami, Bolsonaro les agradeció a ambos en una carta abierta que publicó este miércoles en redes sociales.

Concluido el operativo, Caputo acudió a X (Twitter) para alardear: "La cobertura periodística del día de hoy debe haber sido probablemente uno de los papelones más grandes del periodismo mundial de la historia. Dijeron cualquier cosa. Se desdijeron. Lo volvieron a decir. Todo con el mismo nivel de certeza y animosidad. En todas partes del mundo. No sé quien es el que los sacó a pasear en chota pero toda mi admiración", escribió.

