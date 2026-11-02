RDI: cuáles son los riesgos del voto electrónico de cara a las elecciones de 2027

En una nueva edición de Ronda de Investigación, por la pantalla de +Perfil, el periodista especializado en datos Andrés Snitcofsky analizó el regreso del debate sobre el voto electrónico a partir de las experiencias de distintos países, especialmente Brasil, donde se utiliza desde hace años.

Snitcofsky comenzó por la importancia histórica del secreto electoral y recordó que, en los primeros años de la Argentina, el voto era cantado. "¿Se acuerdan que en los albores de nuestra nación era voto cantado?", preguntó. En ese sentido, explicó que la libertad del elector depende de poder expresar su decisión sin exponerse a represalias: "Porque si es secreto, vos podés votar lo que se te cante sin esperar represalias luego".

La caja negra del voto electrónico: qué sucede dentro de las máquinas

También señaló que el sistema de boletas partidarias presentaba dificultades cuando faltaban opciones electorales dentro del cuarto oscuro. Sobre ese problema, destacó la utilidad de la boleta única: "Y bueno, eso un poco se resuelve con la boleta única, que es la que nos vamos a encontrar este año en el cuarto oscuro, supongo, si todo sigue su camino".

Uno de los principales cuestionamientos de Snitcofsky es que el voto electrónico introduce una intermediación tecnológica que el ciudadano no puede controlar. Para explicarlo, utilizó el concepto de caja negra: "Y es que entre el votante y su voto hay una caja negra, que es lo que está ahí abajo dibujado".

El especialista aclaró que los votantes no pueden conocer qué sucede dentro de ese dispositivo: "No sabemos qué pasa ahí adentro y que nosotros como votantes no somos capaces de entender lo que pasa en esa caja, en esa computadora, en ese artefacto".

Para el especialista, la diferencia con el voto en papel es sustancial: "Porque cuando vos estás frente al papel y vas a llenar o vas a elegir una hoja, estás vos y el papel y un lápiz. Y vos conoces esas cosas, todas las podemos manipular".

En ese punto, rechazó que su postura implique una oposición general a los avances tecnológicos. "Queremos tecnología, claro que queremos, somos recontra tecnófilos, tenemos celulares y qué sé yo", afirmó.

Su planteo es que la tecnología debe utilizarse fuera del cuarto oscuro, durante las instancias de escrutinio, donde puede ser observada y auditada. "Porque lo que pase afuera del cuarto oscuro se puede auditar y se puede repetir cuantas veces quieras. Lo que pasa dentro del cuarto oscuro no, no se puede repetir", explicó.

Por qué una computadora puede comprometer el secreto del voto

Snitcofsky también cuestionó la idea de que las máquinas utilizadas para votar sean simplemente impresoras. "¿Vos sabés realmente lo que hay adentro de esa máquina? Una impresora. ¿Vos podés garantizar vos, con tus conocimientos, que eso realmente es una impresora y que no transmite la información de lo que vos votaste, no le cuenta a tu mamá lo que votaste?", planteó.

En esa línea, hizo una advertencia sobre la confianza que se deposita en los dispositivos electrónicos: "Todo es una computadora hasta que se demuestre lo contrario".

También cuestionó las auditorías previas a las elecciones porque, según explicó, no necesariamente permiten comprobar que las máquinas utilizadas por los votantes sean exactamente iguales a las examinadas. "Las auditorías no son en el momento que vos vas a votar. Son tres meses antes, con otra computadora", señaló.