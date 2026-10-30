Tomás Rebord cuestionó la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil y lanzó una advertencia sobre Lula: "Empezás a cultivar la revancha"

Tomás Rebord lanzó duras críticas contra Flávio Bolsonaro por abandonar Brasil después de perder las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva, y cuestionó las decisiones del oficialismo brasileño frente a su principal adversario político. Durante su programa emitido por +Perfil, el conductor también rechazó las comparaciones con Venezuela y apuntó contra los sectores libertarios que destacaron el supuesto papel de Javier Milei en la salida del dirigente opositor.

Al analizar las consecuencias de la salida del dirigente brasileño, Rebord fue especialmente crítico con su estrategia. "La fuga es una exageración, te regalás. Para mí Bolsonaro al irse está haciendo un papelón", afirmó.

El conductor también cuestionó el intento del excandidato presidencial de desconocer el resultado electoral y buscar reconocimiento internacional. "Él quiere forzar una situación de venezuelización de Brasil y creo que no le va a dar", sostuvo.

A continuación, explicó por qué considera que ese escenario resulta difícil de concretar. "Brasil no es Venezuela, Brasil no es Venezuela. Mucho más grande, mucho más serio, mucho más determinante", expresó. Y agregó: "No tenés el nivel de dubitación institucional al respecto de lo que pasó para sembrar esas características. No va a correr, no va a pasar".

Qué advirtió Rebord sobre la estrategia política de Lula

El periodista también examinó las consecuencias que podrían tener las medidas adoptadas contra la oposición brasileña. "El problema cuando vos, de alguna manera, cercenás a tu oposición es que vos la frenás táctica y momentáneamente, pero empezás a cultivar la revancha. Eso es así, empezás a cultivar la revancha", señaló.

En ese sentido, planteó interrogantes sobre la conveniencia política de profundizar el enfrentamiento. "Yo no sé si le conviene, yo no sé si le conviene. Yo, en última instancia, no sé si le conviene ni siquiera de verdad. Lo dudo, no lo tengo claro", manifestó.

Rebord recordó también que la victoria de Lula fue ajustada y que Bolsonaro recibió casi 60 millones de votos, un respaldo electoral que consideró relevante para analizar el conflicto. "Lula está sacado y hay que debatirlo eso también", afirmó durante su exposición.

Qué debería haber hecho Bolsonaro después de perder las elecciones

Uno de los pasajes más contundentes estuvo dedicado a la conducta que, según Rebord, debería haber tenido el dirigente frente a la Justicia. "Perdió una elección legítima, lo apretaron, lo apuraron, es cierto también, y te fuiste corriendo, lo cual es un mal ejercicio para el liderazgo", expresó.

Luego desarrolló una alternativa a la salida del país. "Mi consejo para Bolsonarito: deberías haberte quedado en Brasil, hacer una conferencia de prensa al otro día", sostuvo.

Incluso imaginó las palabras que podría haber pronunciado el dirigente en esa situación: "La Justicia, al día después de esta elección, me está pidiendo los documentos diciendo que tengo riesgo de fuga. Acá estoy, no tengo cagazo, vengan a buscarme. Eso hace un líder".

Por qué Rebord rechazó las comparaciones entre Brasil y Venezuela

El conductor volvió sobre las diferencias entre ambos países para cuestionar las versiones sobre una eventual crisis institucional. "No lo van a deponer a Lula. Lula es serio, boludo, Lula es serio", aseguró.

También se refirió a la orientación económica del mandatario brasileño y al funcionamiento de sus instituciones. "La economía de Lula después es hiperortodoxa. Siempre te ponen un supergorila en el Banco Central", señaló.

Rebord insistió en que la derrota electoral de Bolsonaro no equivale a una interrupción del orden democrático. "El otro no está luchando por la democracia, eso no está pasando. Perdió una elección legítima", afirmó.

Qué dijo Tomás Rebord sobre Milei y las versiones de un rescate

En el último tramo de su intervención, Rebord cuestionó las reacciones de sectores libertarios argentinos que destacaron la participación de Milei en la salida de Bolsonaro. "Los libertarios diciendo que Milei lo salvó de no sé qué", ironizó.

El conductor también rechazó los relatos que describían los acontecimientos brasileños como un golpe de Estado. "Hay un golpe de Estado, guacho, un golpe de Estado, una toma del poder militar de facto, boludo, con muertos en la calle. Acá una elección y la perdiste", expresó al contrastar ambos escenarios.

Finalmente, cuestionó el tono de las discusiones públicas y las versiones que circularon sobre el enfrentamiento entre Lula y Bolsonaro. "Son todas imposturas, eso es lo que me pone nervioso. Son todas imposturas, todas imposturas", afirmó.

Y cerró con una definición sobre la magnitud que se atribuye al conflicto: "Ni muy muy, ni tan tan. No está pasando eso que se dice".