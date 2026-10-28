RDI: alrededor de 300 funcionarios fueron echados durante la gestión de Javier Milei y es récord en la historia argentina

El consultor político y docente, Pablo Salinas, pasó por Ronda de Investigación en +Perfil y analizó las salidas de funcionarios del gobierno de Javier Milei y advirtió que la cantidad de renuncias y desplazamientos refleja problemas en la conformación del equipo gobernante.

“300 quiere decir que es el récord de gente que se echó desde el 83 para acá. Ningún presidente le pidió la renuncia o echó a tanta gente como lo hizo Javier Milei”, afirmó Pablo Salinas.

Para el especialista, el número no solo permite dimensionar la inestabilidad dentro del Gobierno, sino que también obliga a examinar cómo fueron seleccionados quienes ocuparon esos cargos. “Que se vayan 300 funcionarios de un gobierno no solamente habla de la gestión de la cosa pública, sino que también habla del reclutamiento de estos 300 funcionarios”, sostuvo.

Salinas remarcó que no se trata exclusivamente de funcionarios heredados de otras administraciones: “Es gente que fue elegida o eligió formar parte del Gobierno como funcionarios políticos en lugares importantes”.

Y agregó que la cantidad de salidas también expone problemas en la construcción de la fuerza oficialista: “Habla también de buena parte de lo que es el Gobierno y de una parte importante como del amateurismo con el que se construyó La Libertad Avanza tanto en lo que fue su campaña como lo que es ahora en el Gobierno”.

El antecedente de Alberto Fernández y el récord de rotaciones

En la comparación histórica, Salinas señaló que el gobierno de Alberto Fernández había registrado 273 rotaciones de funcionarios políticos durante sus cuatro años de gestión. “El que tenía el promedio más alto, seguramente puede que haya alguna placa que tenemos con los distintos presidentes, el que venía picando en puntas fue Alberto Fernández”, explicó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Según detalló, las salidas durante aquella administración estuvieron relacionadas, en buena medida, con las divisiones internas de la coalición gobernante. “El gobierno de Alberto Fernández tuvo 273 rotaciones hasta que terminó su gobierno. En los cuatro años”, precisó.

Sin embargo, Salinas destacó una diferencia fundamental con la gestión de Milei: el número de salidas se había alcanzado cuando todavía quedaba más de un año de mandato. “Ahora, el dato que tenemos que retener es que vamos 300 y falta más de un año de gobierno”, advirtió.

El especialista aclaró que el relevamiento contempla funcionarios políticos de jerarquía, desde subsecretarios, secretarios y ministros, y no incluye directores, coordinadores ni otros cargos administrativos.

La Libertad Avanza y la falta de formación política

Para Salinas, una de las claves para comprender la rotación de funcionarios está en el rápido ascenso electoral de La Libertad Avanza, que llegó al poder sin contar previamente con una estructura partidaria consolidada: “Hay algo de que los partidos políticos hace muchos años que están cada vez más flacos, con cada vez menos músculo, con escasa formación política”.

El consultor explicó que esa debilidad se refleja en la dificultad para seleccionar equipos con experiencia y conocimiento de la administración pública: “Cuando eso empieza a fallar y cuando tu forma de gobernar empieza a ser con gente que no viene de una formación política, de entender los códigos de la política y de una historia, te empezás a encontrar con estos problemas”.

En su análisis, la conformación de los equipos a partir de recomendaciones personales puede generar dificultades cuando no existe una estructura que permita evaluar las capacidades de los candidatos. “Entonces empieza ese esquema de que yo conozco a fulano que es bueno y un menganito tiene un primo”, describió.

Y planteó una advertencia sobre las consecuencias de ese mecanismo: “Cuando empieza esa situación, está todo bien hasta que te acordás que es el destino de 48 millones de argentinos y argentinas. Y ahí me preocupo”.

La deuda de Argentina con el servicio civil

Salinas distinguió entre la facultad presidencial de elegir a sus colaboradores políticos y la necesidad de contar con criterios de idoneidad para cubrir los cargos públicos. “Uno siempre quiere estar con el equipo propio. Siempre que sea un equipo, ¿no? Solvente y etc. Y no porque es mi amigo y me cae bárbaro”, afirmó.

A su juicio, Argentina mantiene una deuda con la profesionalización de la administración pública y la consolidación de un servicio civil que garantice formación y capacidad técnica más allá de los cambios de gobierno: “Lo cierto es que cuando vos tenés funcionarios políticos en un presidencialismo, nos tenemos que hacer la pregunta, y quiero volver a remarcarlo, de que acá hay una falla de reclutamiento muy fuerte”.