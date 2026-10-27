RDC: se registraron 19 detenidos tras una manifestación contra Vito Quiles en Bilbao

Durante su participación en Ronda de Corresponsales por +Perfil, el periodista Marcelo Molina se refirió a los incidentes ocurridos en Bilbao, España, que comenzaron durante una manifestación contra un acto que había anunciado el influencer Vito Quiles en la Universidad de Deusto.

Según explicó Molina, el acto había sido suspendido horas antes, pero la protesta se realizó de todas formas. El periodista describió una manifestación multitudinaria contra el fascismo que, con el correr de las horas, derivó en ataques, incendios y saqueos en distintos puntos de la ciudad.

La protesta contra Vito Quiles derivó en ataques e incendios

Según explicó Marcelo Molina, «a las cuatro de la tarde él anuncia por redes que el acto estaba suspendido, pero la manifestación se hizo igual, la manifestación era multitudinaria y el lema era no al fascismo en la región».

El periodista señaló que la protesta se mantuvo pacífica hasta el horario previsto para el acto. «La verdad que la manifestación fue pacífica hasta las seis de la tarde, que fue la hora donde debía haber comenzado el acto», sostuvo.

A partir de ese momento, comenzaron los ataques y los incendios en distintos puntos de la ciudad. «A las seis de la tarde empezaron los ataques, empezaron a quemar los contenedores de basura y no contentos con eso siguieron con los autos y hubo como distintas etapas», describió en +Perfil.

Molina también vinculó la vestimenta de los manifestantes con las indicaciones de la red Blokus: «Todos estaban encapuchados, todos estaban vestidos de negro, como pide la red Blokus».

Incendios, saqueos y 19 detenidos en Bilbao

Los disturbios se extendieron por las principales avenidas de la ciudad. Según el relato de Molina, los manifestantes incendiaron vehículos, levantaron barricadas y atacaron comercios. «Incluso prendieron auto, hasta seis autos prendidos fuego también, al tiempo que apedreaban y empezaron los saqueos a comercios, pero esta vez no a comercios de lujo, sino al comercio que aparecía y al que tenían cerca», explicó.

El periodista cuestionó la demora en la intervención policial y describió el clima de temor que se vivió durante los incidentes: «La policía tardó una hora en llegar, o sea, en una hora en actuar. Entonces estuvieron vía libre durante una hora y realmente fue un caos y la gente tenía mucho miedo porque hubo momentos donde había incendios por todos lados, pedradas, corridas».

El saldo fue de 19 detenidos, 11 de ellos menores de edad. Molina también destacó la presencia de cánticos vinculados con la organización terrorista ETA. «Lo que se escuchaba como cántico era ¡Gora ETA militarra! ¡Viva ETA militar! Y esa es el ala dura de la rama ETA que pasó a la política», señaló.