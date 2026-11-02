RDC: pese a que Elon Musk aportó USD 474 millones a los republicanos, los candidatos pierden terreno frente a los demócratas

A horas de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, el periodista Norman Powell analizó la recta final de la campaña electoral durante su intervención en Ronda de Corresponsales por +Perfil. En ese contexto, destacó una cifra que refleja la magnitud de la disputa política: Elon Musk aportó 474 millones de dólares a los candidatos republicanos, el mayor desembolso de un donante en un solo ciclo electoral.

Powell también destacó que alrededor de 54 millones de votantes ya participaron del voto anticipado, tanto por correo como de manera presencial en los centros de votación. "Todos están preparados aquí para ir mañana a las urnas después de esta campaña electoral tan intensa para las elecciones de medio mandato", explicó.

Elon Musk y una donación récord a los republicanos

Uno de los datos más llamativos de la campaña es el volumen de dinero que Musk destinó a los candidatos republicanos. "El hombre más rico del mundo puso más dinero que ningún otro donante en la historia en un solo ciclo electoral", señaló Powell.

La cifra alcanza los 474 millones de dólares y representa un respaldo financiero extraordinario para el Partido Republicano. Sin embargo, el periodista advirtió que ese aporte no necesariamente se traducirá en votos: "Pero pese a semejante respaldo financiero los candidatos en estado clave están siendo superados por los demócratas según los últimos sondeos".

Trump pierde popularidad y complica a los candidatos republicanos

Powell también hizo referencia al nivel de aprobación del mandatario estadounidense, que, según indicó, se ubica en el 30%. "Los candidatos republicanos tratan de distanciarse del cada vez menos popular presidente Donald Trump", sostuvo en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Además, señaló que los votantes responsabilizan al mandatario por distintos problemas económicos y políticos: "La inflación, el precio del combustible, la guerra en Irán y su inacción para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania".