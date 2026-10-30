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RDC: empresarios brasileños perdieron fortunas al apostar por Flávio Bolsonaro como el favorito en las elecciones

En cuanto a las dimensiones de lo apostado, la periodista, Eleonora Gosman, comentó en Ronda de Corresponsales (RDC) que, "algunos quedaron absolutamente sin un centavo justamente por el nivel de las fortunas que llegaron a apostar”.

RDC: empresarios brasileños perdieron fortunas al apostar por Flávio Bolsonaro como el favorito en las elecciones
Flávio Bolsonaro | Agencia NA
30-10-2026 | 17:30

Empresarios brasileños perdieron importantes sumas de dinero tras apostar fortunas al supuesto ganador de las elecciones. Así lo contó la periodista Eleonora Gosman en Ronda de Corresponsales por la pantalla de +Perfil, donde explicó que las pérdidas llevaron a algunos inversores a buscar asesoramiento para evitar consecuencias económicas mayores.

Según relató Gosman, muchos empresarios participaron en plataformas de apuestas online y arriesgaron sumas millonarias. “Lo que pasó en Brasil fue que muchos empresarios apostaron justamente a la cuestión esta de la, de, eran como si fueran en los bits, o sea, que vos apostás online, bueno, pero apostaron fortunas”, relató.

La periodista señaló que algunos llegaron a perder todo su capital. “Yo estuve viendo inclusive que algunos quedaron absolutamente sin un centavo justamente por el nivel de las fortunas que llegaron a apostar”, afirmó.

Según explicó, los propios empresarios que participaron de esas operaciones buscaron ayuda de consultoras para encontrar mecanismos legales que les permitieran afrontar las pérdidas y evitar la quiebra. “Y lo que ellos pidieron fue ayuda a consultoras, que por eso estas consultoras lograron enterarse de lo que estaba ocurriendo, la ayuda de las consultoras para justamente ver cómo se podía legalmente evitar que fueran a la bancarrota”, detalló en +Perfil.

Pérdidas millonarias y apuestas sin garantías

Gosman mencionó el caso de un empresario vinculado con Amplus Capital, una gestora de inversiones, que perdió 1,2 millones de reales. También indicó que otros inversores sufrieron pérdidas todavía mayores. “Bueno, no fue el único. Otros también perdieron en esa dimensión, pero más fortunas. Estamos hablando de gente que llegó a perder un millón de dólares”, afirmó.

La periodista hizo hincapié en que estas apuestas no contaban con garantías para limitar las pérdidas. “Y el tema es que en las apuestas ellos no tenían garantías”, sostuvo.

Para Gosman, el resultado de esas operaciones refleja lo inesperado que fue el desenlace electoral para quienes habían apostado por un candidato como favorito. “Pero increíble. Esto es lo que te dice que era absolutamente imprevisible lo que pasó”, expresó.

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