Sergio Berensztein: “En Brasil hay politización de la justicia y una judicialización de la política”

Tras un proceso electoral que reconfiguró el equilibrio de poder en América Latina, el politólogo Sergio Berensztein analizó en Modo Fontevecchia , por +Perfil , Radio Perfil (AM 1190), las claves del nuevo mapa político regional. Desde la histórica remontada de Lula da Silva hasta las tensiones institucionales en Brasil y la posición secundaria de la Argentina en el tablero internacional, Berensztein repasó los desafíos inmediatos para la integración bilateral y las políticas de Estado en la región.

Sergio Berensztein es analista político, consultor estratégico, es doctor en ciencia política por la Universidad de Carolina del Norte, de Chapel Hill, y magíster en ciencia política por la misma institución. Además, es licenciado en historia por la Universidad de Buenos Aires. Es el fundador y presidente de Berensztein Consultora, dedicado al análisis político y estratégico. Es director académico del Instituto de Neurociencias y Políticas Públicas de la Fundación INECO. Además, se ha desempeñado como profesor en la Universidad Torcuato Di Tella durante dos décadas, y profesor invitado en universidades de prestigio internacional.

Sergio, bienvenido, acá Agustino Fontevecchia te saluda, ¿cómo andás?

Un abrazo Agustín, un gusto, ¿cómo andamos?

Todo bien, mirá, vos tenés tanta experiencia y acá pasan tantas cosas que es un poco difícil determinar por dónde empezar, pero me parece que el hecho inevitable, ineludible de ahora es la victoria de Lula, la fuga de Bolsonaro, y dónde queda parado Milei y la Argentina con este conflicto abierto con su principal socio comercial, frente a un Trump que además tiene elecciones la semana que viene.

Son muchas cosas de una posición compleja. Lo de Brasil es realmente algo histórico. Es histórica la remontada de Lula, es histórica la cantidad de gente que votó en la segunda vuelta en relación a la primera. Se revierte la tendencia de primera vuelta, nunca había ocurrido esto. Es histórico también porque es el cuarto mandato de un presidente , es muy inusual esto. Tenés liderazgos largos en sistemas autocráticos, autoritarios, régimen de partido único; Es bastante inusual que un país vote cuatro veces, le dé cuatro presidencias a una persona. Y también, naturalmente, es inusual porque el equilibrio de poder que parecía que existía el lunes enseguida desapareció, porque la familia Bolsonaro, el apellido Bolsonaro, después de 60 millones de votos. , lucía muy fuerte. Y con esta fuga, la verdad que es muy probable que Brasil comience ahora un proceso de desbolsonarización , y perdón por el neologismo, Agustino.

No, está muy bien.

Porque fíjate que los principales diarios de Brasil ya hablan de Flávio Bolsonaro como golpista y como alguien que huye de la justicia. Si no tienes nada que ocultar, te presentarás ante la justicia, te defenderás, podrás hacer injusticias. No es solo el primer fallo, hay instancias de revisión. En fin, no es la primera vez que un político es sometido probablemente a un juicio injusto, pero los políticos sacan ventaja, o tratan de sacar ventaja, tratan de victimizarse. A veces lo logran, a veces no, pero difícilmente dejen pasar una posibilidad como esta, porque desde el punto de vista político, para alguien joven como Flávio Bolsonaro, podría haberlo puesto, digamos, muy cerca de una presidencia en cuatro años, ¿no?.

Me pareció muy interesante lo que dijiste, perdón que te interrumpa, pero la potencia de 60 millones de votos es algo que muy pocas personas en la historia de la humanidad pueden ni siquiera acercarse a la historia política, y lo despilfarró totalmente.

Claro. Bueno, fíjate que parecía que al comienzo Bolsonaro tenía la ilusión de hacer del argumento de la supuesta ilegitimidad del resultado una plataforma argumentativa. Y esto quedó muy rápidamente disuelto, en primer lugar porque su propio partido reconoció el resultado, también otros referentes fundamentales del centro y de la derecha brasileña, como el gobernador de San Pablo, que emergen en principio como uno de los grandes ganadores, ¿no? Es como que le despejaron el camino. El clan Bolsonaro le despejó el camino para que él sea un eventual candidato, me refiero a Tarcísio.

Sí, sí, sí.

Tiene 51 años, es un tipo con, digamos, una fuerte formación, es un tecnócrata que trabajó incluso para Dilma en su momento en un cargo de infraestructura, luego gira en el Partido Republicano, que son típicos partidos por ahí pequeños, no tienen una gran estructura, pero en Brasil eso no es un impedimento para formar una coalición y proyectarte a una presidencia, fíjate Bolsonaro, con lo cual yo creo que esto le viene bien, es una gran noticia para la derecha brasileña, porque el clan Bolsonaro, que encima tiene más representantes ahora en las instituciones, bueno, estaba encaminado a convertirse en un gran protagonista, te diría, parecido al clan Trump.

Claro .

En un país como Brasil, que no tiene tanta tradición de clanes en la política, era como inusual esta familia metida en el corazón de la política brasileña, y esto yo creo que despeja el camino, le permite una renovación a la derecha brasileña, que encima, y ​​​​acá tal vez es lo más interesante desde el punto de vista de la economía política, de todo esto, Lula hereda de un señor llamado Lula un problema fiscal muy significativo , que va a obligar a este gobierno a hacer un ajuste, no a la Milei, ni mucho menos, pero bueno, Digamos, de estos ocho puntos o un poquito más que tiene de déficit, por lo menos un punto al año del producto. Para Brasil esto, bueno, va a ser un sacrificio significativo, y esto le puede permitir a la derecha llegar al gobierno más fácil, si el impacto que esto va a tener en el electorado es significativo. Lula prometió mucho para dar vuelta la elección, y no va a poder cumplir por lo menos una parte de esas promesas.

Lula convocó a la encargada de negocios argentina por la fuga de Flávio Bolsonaro

Claro, claro, claro, claro. Igual también calcula que su legado ya está, entonces ahora quizás puede jugar desde otra posición, y además teniendo la oposición tan fuerte que hasta puede ser coparticipe de ese ajuste. Pero contame un poco cómo queda parada la Argentina en este contexto, y con Milei, ¿no? Con un actor tan protagónico en la fuga, más allá de..., o vengo denominando lo de Santiago Caputo el gaucho James Bond gaucho, que caricaturesco, tratando de hacerse el espía, pero más allá de esa parte, que es graciosa también, a mí me hace reír. ¿Cómo queda parada la Argentina?

Voy a hacer una metáfora, tal vez un poco exagerada, pero cuando eras chico, Agustín, ¿no te sentabas en el auto de tu papá y tocabas todos los botoncitos?

Claro.

Bueno, algo parecido ves con algunos funcionarios de este gobierno ahora. Es como que están en un lugar que todavía no manejan, porque no manejan. Pero tocás los botoncitos. Y te da la sensación de que sos un corredor de Fórmula 1. .

Me encantó, me encantó, Berensztein.

Pero volvamos al punto más importante, yo te diría... La Argentina es un, si quieres, es un actor secundario en todo esto. Porque esto fue una decisión de la administración Trump, particularmente de Marco Rubio , de ayudar a Bolsonaro, de sacar a Bolsonaro de Brasil. Después, en algún momento, en algún momento tendremos acceso a la documentación de inteligencia, los documentos desclasificados, y podremos ver en 20 años qué pasó exactamente. Hasta que eso no ocurre, nunca vamos a saber realmente los motivos de fondo, hasta qué punto la administración Lula estaba enterada de esto. Es muy raro que alguien pueda trasladarse mil kilómetros por tierra, siendo candidato y teniendo todavía custodia, ¿verdad? Bueno, por eso yo soy acá más bien prudente, y me parece que lo interesante aquí es, primero, que Trump tomó distancia de los Bolsonaro, tomó distancia de la derrota de Bolsonaro. Fíjate que el papel de Eduardo Bolsonaro es más bien secundario, es el hermano que ya está en Estados Unidos. Es cierto que hay polémicas en el Brasil por algunos jueces del Tribunal Superior, de la Corte Suprema de ellos, en particular... Bueno, el que le pidió los pasaportes a..

Sí, Alexandre de Moraes.

Alexandre de Moraes, que es una figura controvertida. Es cierto que hay otros jueces controvertidos también. Algunos de ellos incluso fueron funcionarios de Bolsonaro. Pero en la causa por la cual Lula fue preso, muchos abogados muy independientes y que no son afines a Lula, argumentan que efectivamente no hubo imparcialidad. Con lo cual, me refiero a Moro . Con lo cual, me parece que estamos ante una situación donde hay una politización extrema de la justicia en Brasil y una judicialización también de la política, frente a la cual Estados Unidos tuvo una postura muy pragmática de ayudar a sus amigos, de demostrar un poder que complementa lo que estamos viendo en Venezuela. Fíjate que a las mismas horas que se daba esto, la noticia más importante no es la de Bolsonaro, que ya pasó a un tercer plano, sino la transición de la democracia en Venezuela. María Corina Machado , el regreso, y la propia Delcy , admitiendo que, bueno, que el régimen democrático, que todo el mundo tiene derecho a hablar, que los venezolanos van a poder volver a su país. Digamos, hay un salto enorme en la continuidad, en la discontinuidad, perdón, de lo que veníamos viendo del postchavismo y la posibilidad de que el año próximo la elección más importante sea la de Venezuela y no la de la Argentina, curiosamente.

Lula da Silva respondió la felicitación de Mauricio Macri con un golpe por elevar a Milei

No, eso es extremadamente interesante y nosotros quedamos tapados por nuestro ombligo. Ahora, creo que hay una cuestión a dilucidar, a entender, es si la relación entre Argentina y Brasil puede verse afectada más seriamente por el choque entre las personas que están ejerciendo los cargos de presidencia y los agravios que provienen de Milei. Yo tendería a creer que en el fondo la cuestión no debería afectar, pero a lo mejor sí. Esa es como que me parece que la gran duda acá, ¿no?

Tal vez no soy la persona más adecuada para responder esto. Yo creo que la relación ya estaba muy mal. No teníamos embajador. El embajador que estaba aquí, brasileño, era buenísimo , la verdad. Es una pérdida enorme para ambos países que él haya regresado, cuando Lula lo retiró, en el incidente anterior. Brasil, tal vez la audiencia lo sepa, pero vale la pena recordarlo, es el principal socio comercial, es la décima economía del mundo, y puede ser la octava en cualquier momento. Está muy cerca, digamos, de los otros dos países que están arriba. Es la mitad del PBI de América Latina, el principal socio comercial de la Argentina. Es un país con el cual nosotros hemos tenido hipótesis de conflicto durante mucho tiempo. A comienzos del siglo XX, Argentina y Brasil estuvieron a punto de ir a la guerra. Con lo cual, digamos, no es menor. Es un país demasiado importante como para realmente permitir que las personalidades de los presidentes ocupen un lugar muy importante en un vínculo donde deben privilegiar el interés nacional. Sé que en ambos casos, de ambos lados, hubo problemas. Cuando hay un conflicto de estas características, no hay un solo culpable. Sería un error decir "la culpa la tiene Milei", sin, obviamente, dejar de lado las formas, los insultos, que son absolutamente inapropiados por parte del presidente. Pero lo cierto es que uno mira el vínculo comercial en los números, no parece haber visto afectado. Ahora se está negociando la reversión del gasoducto, el de Bolivia. Nosotros le podemos vender, le vamos a vender gas a Brasil vía ese gasoducto. Y en principio eso no está afectado. Hay un capítulo sí que me preocupa, que yo sigo con mucho interés, que es el acuerdo con la Unión Europea que se firmó recientemente después de casi un cuarto de siglo del trabajo de todos los gobiernos. Ahí hubo una política de Estado, fíjate. La Argentina hoy tiene, tanto en Vaca Muerta , en la minería, como en el acuerdo con la Unión Europea, tres políticas de Estado que en medio de todos los líos se mantuvieron por suerte.

Claro. .

Bueno, y ahí la verdad que necesitamos ir a la letra chica y negociar, trabajar juntamente con Brasil, y si no tenés embajador, todo eso se obstaculiza, ¿no? No digo que no siga, pero no es lo mismo. Así que lo ideal sería un borrón y cuenta nueva. El canciller brasileño es un genio que estuvo en la Argentina como embajador, conoce el país mejor que nosotros, probablemente. Es muy importante que la Argentina haga un esfuerzo diplomático . Ahora hay una oportunidad porque está la Cumbre Iberoamericana la semana que viene, en Madrid, va a estar el presidente Milei. Bueno, se tiene que tomar un café con el canciller brasileño, pero la cosa necesita encauzarse rápidamente.

Sergio, muy claro el análisis. Te agradezco el tiempo y nos estaremos viendo pronto acá. Un abrazo.

Gracias a ustedes. Buen fin de semana.

Igualmente.

MEG