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Flávio Bolsonaro está oficialmente fuera de Brasil: en RDC se repasó la ruta que utilizó para llegar a Estados Unidos

Según indicó la periodista, Eleonora Gosman, en Ronda de Corresponsales (RDC), “lo cierto es que ese vuelo hizo escala en Guayaquil porque hizo un recorrido evitando los cielos de Brasil”.

Flávio Bolsonaro está oficialmente fuera de Brasil: en RDC se repasó la ruta que utilizó para llegar a Estados Unidos
Flávio Bolsonaro en Estados Unidos | Agencia NA
28-10-2026 | 17:41

En una nueva edición de Ronda de Corresponsales por +Perfil, la periodista Eleonora Gosman analizó el recorrido de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos, luego de salir de Brasil y abordar un avión privado en Argentina. También se refirió a la participación que atribuyó al asesor presidencial Santiago Caputo en la coordinación del traslado.

Según Gosman, el vuelo hizo una escala en Guayaquil antes de llegar a Miami y evitó el espacio aéreo brasileño. Además, explicó que no había una orden de captura vigente contra el senador, sino un pedido para que entregara sus pasaportes.

El ingreso de Flávio Bolsonaro a territorio argentino quedó registrado el 27 de octubre, cerca de las 22.50. Sobre la intervención de Santiago Caputo, sostuvo: “Pero lo más notable del caso es que la Argentina puso a Santiago Caputo para coordinar la llegada y la salida de Flávio Bolsonaro”.

La operación estuvo rodeada de versiones contradictorias sobre el recorrido y el destino del senador. Al referirse a la confusión que marcó las primeras horas, Gosman afirmó: “Hubo mucha confusión. Tanta confusión fue creada, obviamente, porque lo que se trataba era de evitar que hubiera alguna victoria a la salida de Flávio”.

¿Había una orden de captura contra Flávio Bolsonaro?

Gosman aclaró que no existía una orden de captura vigente contra el senador cuando salió de Brasil, sino un pedido relacionado con la entrega de sus pasaportes. “Mirá, el tema, el tema fue así, no había orden de captura”, afirmó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

La periodista explicó que la Policía Federal había solicitado que entregara sus documentos después de que se confirmara el resultado electoral: “Que no es captura, es pedido desde el pasaporte que desde luego significa te impido salir del país rumbo a Europa, por ejemplo, pero no rumbo a la Argentina, porque la Argentina puede entrar con documento de identidad, como cualquier persona”.

El senador debía entregar sus pasaportes el lunes por la mañana, a las 11, pero no se presentó. Sobre ese punto, Gosman afirmó: “No fue, obviamente. Yo creo que ya a esa altura no estaba en Brasil”. Y añadió: “No sé si estaba en la Argentina, pero seguro que no estaba en Brasil”.

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