“Fallaron un montón de procedimientos”: en RDC advirtieron sobre las deficiencias del sistema ferroviario español

En una nueva edición de Ronda de Corresponsales por +Perfil, el periodista Marcelo Molina analizó las primeras conclusiones de la investigación por el choque de trenes en España, las fallas de seguridad y las declaraciones del ministro de Transporte.

El periodista advirtió que el accidente expone problemas estructurales en el sistema ferroviario y cuestionó las explicaciones del funcionario sobre su continuidad en el cargo y los fallos registrados en los mecanismos de seguridad. Además, señaló la falta de sensibilidad de sus declaraciones frente a la situación de las familias de las víctimas.

El choque de trenes en España: las fallas del sistema ferroviario

Al analizar las primeras conclusiones de la investigación, Marcelo Molina advirtió que el accidente expone problemas que van más allá de las acciones individuales. “Cuando se habla de error humano es como decir que alguien muere de un paro cardiorrespiratorio, en definitiva siempre uno muere de un paro cardiorrespiratorio, lo que hay que ver es por qué se lleva eso”, explicó.

Sobre el contenido del primer informe, sostuvo: “El informe lo que dice, el primer informe, un fallo estructural del sistema, o sea, fallaron un montón de procedimientos, fallaron máquinas, fallaron personas, bueno, el resultado ya sabemos cuál fue”.

El tren de alta velocidad impactó contra otra formación que estaba detenida a una velocidad estimada de entre 160 y 200 kilómetros por hora.

Las explicaciones del ministro y las críticas por su continuidad

En medio de los pedidos de renuncia, el ministro de Transporte español decidió permanecer en su cargo. Durante su intervención pública, defendió su continuidad y habló del costo personal que tendría atravesar nuevamente una situación de esta magnitud. Molina cuestionó el enfoque de sus declaraciones: “Bueno, las primeras críticas es hablar del proyecto de país y de que él puede ser importante o no para un proyecto de país, no era el momento”.

También apuntó contra el tono de victimización del funcionario: “Cuando se victimiza diciendo el calvario al que va a ser sometido, cuando hay 70 familias que todavía no saben qué fue de sus seres queridos”.

En el plano técnico, el ministro afirmó que el sistema de seguridad LZB había registrado 160 fallos durante 2026, aunque lo consideró fiable y seguro. Molina puso en cuestión esa explicación: “Es raro que diga que el sistema de seguridad más importante que tiene esa línea de tren haya fallado 160 veces y que sea normal, pero bueno, es lo que dijo el ministro”.