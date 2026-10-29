En RDC se analizó el accidente ferroviario en Bilbao: críticas a las fallas de seguridad y la falta de inversiones

En una nueva edición de Ronda de Corresponsales (RDC), por la pantalla de +Perfil, el periodista Marcelo Molina analizó las posibles causas del accidente ferroviario en España, las advertencias previas sobre el sistema de seguridad y las demoras en la modernización de la infraestructura.

Uno de los puntos más controvertidos fue la difusión de audios relacionados con el accidente, pese a que la causa se encontraba bajo secreto de sumario. “Entonces, ¿por qué tanto apuro en querer culpar a un operador y a un motorman que encima murió en el accidente?”, planteó Molina, quien cuestionó la rapidez con la que se hicieron públicas las grabaciones.

Las advertencias previas sobre el sistema ferroviario

El periodista señaló que la publicación de los audios generó críticas entre trabajadores ferroviarios, sindicatos, responsables del control de los trenes y dirigentes políticos. Según explicó, las grabaciones se difundieron mucho más rápido que las de otros accidentes graves ocurridos en el país.

Molina destacó que ya existían advertencias sobre problemas técnicos en el tramo donde ocurrió el choque. Entre ellas, mencionó la intervención del CEO de la empresa Iryo en el Senado, quien, según relató, había informado sobre interrupciones en el servicio y dificultades para restablecer la conexión de los trenes: “El 5 de octubre dijo que este problema ya existía y que sus trenes tenían este problema”.

El periodista también describió las dificultades de comunicación entre los operadores durante el accidente y puso el foco en el tiempo transcurrido antes del impacto. “Lo que es increíble es que ya hubo 15 a 20, casi 15 a 17 minutos para prever que ese tren iba a toda velocidad sobre otro que estaba en la misma vía”, resaltó en +Perfil.

Para Molina, estos elementos obligan a analizar no solo las decisiones individuales, sino también el funcionamiento general de los mecanismos de prevención y control.

Un sistema de seguridad antiguo y una modernización demorada

Otro de los ejes del análisis fue la antigüedad de la tecnología utilizada en el tramo ferroviario. Molina explicó que el sistema de protección instalado se remonta a 1992, cuando se inauguró el AVE, y que su reemplazo había sido adjudicado años atrás.

Sin embargo, el nuevo sistema todavía no estaba instalado en el tramo del accidente. “Nadie entiende por qué no estaba colocado el sistema. Porque el sistema seguía funcionando con lo viejo”, expresó el periodista.

Falta de presupuesto y denuncias sobre las inversiones

Molina vinculó los problemas de infraestructura con la situación presupuestaria de España. Según explicó, la falta de nuevos presupuestos estatales durante varios años habría dificultado la planificación de inversiones y el mantenimiento de la red ferroviaria.

En ese contexto, señaló que los técnicos denunciaban una reducción de los recursos necesarios para conservar el sistema en condiciones adecuadas: “Esa red hoy dicen que tiene el 50% menos del gasto necesario para ser mantenida”.